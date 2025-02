Burraco solidale: Firenze a fianco dei bambini con malattie rare

Firenze, 11 febbraio 2025 - Un nuovo evento di beneficenza si prepara a coinvolgere la città, per sostenere la causa delle famiglie con minori affetti da patologie rare neuro degenerative. Il Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico annuncia la data del prossimo appuntamento con il burraco benefico: domenica 23 febbraio nell’elegante Harry’s Bar Garden, all’interno del Grand Hotel Villa Medici. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con il Kiwanis Club Firenze, ha lo scopo di sostenere l’Associazione Voa Voa Amici di Sofia Aps, impegnata a migliorare la qualità della vita di bambini affetti da patologie rare e neurodegenerative attraverso il progetto “Adotta una famiglia rara”. Grazie ai fondi raccolti, l’associazione fornirà un prezioso sostegno economico annuale alle famiglie dei suoi piccoli soci. La gara prenderà il via nel pomeriggio alle ore 15,30, quando i partecipanti verranno accolti con caffè, biscotteria e bevande, per poi sistemarsi ai tavoli. Alle 16 il Direttore di gara, Domenica Giuliani, avvierà il cronometro dando inizio al torneo, strutturato in quattro turni da quattro mani, tutti con Movimento Mitchell. Al termine della competizione, i partecipanti potranno gustare una cena a buffet seguita dall’immancabile torta scenografica di ringraziamento, durante la quale verranno premiate le coppie vincitrici. “Questo torneo benefico in un luogo così raffinato è stato possibile grazie al prezioso contributo della Pellicceria Fabio Bellagambi - spiega Domenica Giuliani, che ringrazia Elisabetta Bellagambi per la generosa partecipazione -. I primi tre posti sul podio porteranno a casa regali firmati dalla Gioielleria Grassi: braccialetti, orecchini e collane. Altri premi molto ammirati sono le collane fatte a mano da Il Bijou di Alessandra Currini, le sedute di ossigenoterapia offerte dal Dr. Fabio Quercioli, i regali per la casa di Bartolini in Via dei Servi, le consulenze finanziarie gratuite di Fabio Giannarini, i biscotti artigianali del noto Forno Leonardo e ulteriori buoni-omaggio spendibili in rinomati ristoranti fiorentini.” Per partecipare all’iniziativa non è richiesta alcuna tessera; è sufficiente confermare la propria presenza telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 340.34 244 34. L’appuntamento con la solidarietà è dunque fissato per domenica 23 febbraio, quando Firenze si unirà ancora una volta per sostenere l’aiuto concreto ai bambini colpiti da malattie rare.