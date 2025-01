Antisalotto Culturale: musica e arte nel cuore di San Niccolò

Firenze, 30 gennaio 2025 - L'alternativa sta nella proposta. Nella voglia di pensare, stare insieme e contribuire ad un'avventura condivisa. Siamo alle porte dell'Oltrarno fiorentino, nel cuore di San Niccolò, dove arte e musica, mostre e incontri divulgativi si incrociano negli spazi restaurati dell'Antisalotto Culturale: due palchi attrezzati, due pianoforti e un locale per una proposta inedita e inusuale, che da martedì al sabato, dal pomeriggio alla sera, offre al pubblico momenti di socialità e convivialità ad ingresso libero e gratuito.

Per il 2025, i tre tenori dell'operazione - il presidente di ACSI Gino Mauro Vitali e i direttori artistici Maurizio Della Nave e Renzo Cresti - hanno deciso di alzare il livello, con una rassegna di eventi che arriverà sino alla primavera inoltrata: a partire dall'appuntamento speciale di domani sera, quando Stefano Maurizi, Andrea Ulivi e Andrej Andreevic Tarkovskij daranno vita ad una performance per piano solo e voce, in dialogo con le poesie di Arsenij Tarkovskij, ispiratrici dei capolavori del figlio Andrej, celeberrimo regista. Contestualmente, è possibile fino al 7 febbraio visitare la personale del pittore e scultore Valerio Toninelli, con oltre ottanta opere tra sculture e dipinti di varia natura e formato.

Restando nell'ambito espositivo, inaugura l'8 febbraio la mostra "God save the cover" del musicista e poeta Mauro Pispoli, impegnato costantemente a costruire "copertine ideali" di immaginari LP e CD per esplorare nuove dimensioni e possibilità intrise di emozioni e ricordi. In serata, salirà sul palco uno dei pionieri dell'improvvisazione sonora e della "composizione istantanea", Eugenio Sanna, che al fianco della danzatrice Jessica Mazzotti interpreta il suo "PMS (parla/muoviti/suona)". Come è attesa per San Valentino la prima data del tour internazionale del Maurizio Mastrini Quartet, che per l'occasione proietta il nuovo videoclip "Ghost" e mette in vendita venti copie firmate e numerate del cubo d'artista double-face in cartone "Lui e lei, un amore al cubo", realizzato a quattro mani da Lido Contemori e Maurizio Della Nave.

Ma è solo un antipasto, perché il mese di febbraio sarà ricco di ospiti anche in coda: dal contrabbassista Michele Staino, figlio del grande Sergio, presente il 20 febbraio per la quarta volta all'Antisalotto con il tridente parigino formato dal vocalist Joe Corcia e i chitarristi Joy De Vito e Adrien Trataris, al duo in salsa elettronicista composto da Vittorio Nistri e Filippo Panichi, che il 21 febbraio presentano il loro ultimo lavoro con un ensemble di sintetizzatori, tastiere, chitarre, molle elettrificate, viole, sax contralto, baritoni e batterie. E poi Pier Luigi Berdondini, poeta del monocordo da lui inventato, in anteprima il 22 febbraio con "Inti Icci Izzi", omaggio alla musica dei capricci e dei ghiribizzi di Niccolò Paganini; e Ana Spasic, regina del teatro musicale, dell'arte figurativa e delle opere ideografiche, che il 28 febbraio rivela al pubblico fiorentino i brani del disco "The Plains of Po", ideato con il compositore Francesco Paolo Palladino, il poeta americano George Wallace e il "pittore di nuvole" Alberto Bertoldi.

Il programma di marzo si apre sabato 8 con lo spettacolo "50381", narrato dall'autrice Silvia Bagnoli e musicato dal clarinettista Antonio Fornaroli, il chitarrista Alessandro Ponzo e la pianista Eleonora Frosecchi, che raccontano la tragica storica dell' orchestra femminile di Auschwitz, l'ensemble nato nel 1943 per iniziativa di venti musiciste ebree guidate dallo straordinario violino di Alma Rosé, prigioniera numero 50381. E' prevista invece sabato 15 la presentazione dell'ultimo volume di Renzo Cresti, "Armonie incerte futuribili" (Opzioni Editions), un viaggio in trentuno interviste sugli aspetti organizzativi e promozionali della musica contemporanea in compagnia di personalità come Andrea Mannucci, Nicola Baroni, Lorenzo Cimino e Carla Magnan. Tra gli altri appuntamenti, il concerto del sassofonista Pietro Tonolo, in scaletta il 27 marzo, e quello del pianista Stefano Maurizi, che celebra il 29 marzo i trent'anni dalla scomparsa del suo maestro Luca Flores.