Firenze, tour di Carnevale sui passi del film 'Amici miei'

Firenze, 28 febbraio 2025 - Primo tour dell'anno per visitare Firenze attraverso i luoghi di "Amici Miei" il sabato di Carnevale al motto 'A Carnevale ogni zingarata vale'. Visitare Firenze attraverso i luoghi del film 'Amici miei', un percorso tra 20 location per visitare la città ripercorrendo le più divertenti di uno dei film più conosciuti ed amati di tutta la storia della commedia italiana.

L'iniziativa, la prima dell'anno per celebrare il 50esimo anniversario dell'uscita del film nei cinema, in programma in via eccezionale sabato 1 marzo dalle ore 10 propone un percorso di cineturismo che vuole offrire alle fiorentine e alle turiste la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi dal Piazzale Michelangelo fino al Bar Necchi, dalla casa del Perozzi fino a Santo Spirito, guidandoli in un racconto fresco e divertente che farà rivivere il film nei luoghi in cui Monicelli lo ha ambientato. Il tour si tiene sabato 1 marzo alle 10 dura 3 ore circa costa 15 euro e include accompagnatore, attestato di partecipazione e tessera associativa. Prenotazione: obbligatoria su www.contemascetti.it/eventi. Punto di ritrovo: Di fronte l'Abbazia di San Miniato al Monte almeno 15 minuti prima. Maurizio Costanzo