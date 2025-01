Al via "Serie Continua": la rassegna libraria dedicata all’architettura curata da FAF

Firenze, 22 gennaio 2025 – Torna “Serie Continua”, la rassegna libraria dedicata all’architettura a cura della Fondazione Architetti Firenze (FAF). Il primo appuntamento è in programma domani alle 18 nella Palazzina Reale in Piazza Stazione, con ingresso libero. La manifestazione, coordinata dalle architette e consigliere FAF Silvia Ricceri e Silvia Moretti, prende il via con la presentazione della guida della Fondazione Giovanni Michelucci, “L’architettura in Toscana dal 1945 ad oggi”, curata da Andrea Aleardi e Nadia Musumeci (Angelo Pontecorboli Editore). L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’architetto Silvia Moretti, consigliere della Fondazione Architetti Firenze. A seguire, interverranno i curatori Andrea Aleardi, direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, e Nadia Musumeci, responsabile archivi della stessa Fondazione, insieme ad Antonello Alici, presidente di Docomomo Italia e docente presso l’Università Politecnica delle Marche. La guida, pubblicata originariamente nel 2011 e riproposta nel 2024 in una veste aggiornata e ampliata, illustra il risultato delle ricerche svolte in Toscana nell’ambito del “Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi” promosso dal Ministero della Cultura e coordinato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea. Il progetto, articolato su base regionale, mira a individuare e valorizzare le opere più significative della storia dell’architettura contemporanea italiana, favorendone la conoscenza e la conservazione. Nei prossimi mesi, la rassegna “Serie Continua” proporrà altri incontri, sempre alla Palazzina Reale alle 18 e con ingresso libero: 6 febbraio, “Abitare gli alberi fra terra e cielo. Dall’Imperatore Caligola a Sir Thomas Lipton” (Clean Editore), a cura di Roberta Martufi; 14 febbraio “Maestri di paesaggistica III” (Edifir Edizioni), a cura di Biagio Guccione ed Emanuela Paglia; 13 marzo, “Casa Esagono di Vittorio Giorgini. Progetto, restauro e nuova destinazione” (Edifir Edizioni), a cura di Marco Del Francia e Denise Ulivieri; 27 marzo, “Marco Peroni. Appunti di ingegneria creativa” (LetteraVentidue Edizioni), a cura di Pasqualino Solomita. Tutti gli incontri sono aperti sia ai professionisti, con il riconoscimento di 1 CFP (Crediti Formativi Professionali) per gli architetti, che a tutti gli appassionati di architettura. Costituita dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze nel novembre 2012, la Fondazione Architetti Firenze ha l’obiettivo di promuovere e diffondere attività culturali e di ricerca a supporto della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Tra le sue iniziative, l’organizzazione di mostre, convegni, seminari, corsi di perfezionamento, la promozione di pubblicazioni e l’istituzione di premi e borse di studio per la ricerca scientifica.