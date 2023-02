A Vicchio la finale di Sanremo si guarda tutti insieme al cinema

Amadeus sul palco di Sanremo (foto Ansa)

Vicchio (Firenze), 10 febbraio 2023 - Al teatro cinema Giotto, a Vicchio, domani sera, 11 febbraio, si potrà assistere alla serata finale di Sanremo, a ingresso gratuito. Insomma, si va al cinema per una sera non a guardare un film, ma la finale sanremese. L’iniziativa è stata fatta anche lo scorso anno, c'era molta gente, parecchi giovani, è piaciuta così tanto che è stata riproposta.



La serata



E sarà una serata molto attesa. Amadeus leggerà il messaggio del presidente ucraino Zelensky. Per la serata finale di nuovo sul palco tutti i 28 Big, questa volta votati esclusivamente dal pubblico a casa. Sarà fatta poi un'ulteriore media con le votazioni precedenti, per ottenere una classifica definitiva delle 28 canzoni. Le prime cinque (e non più tre come in passato) con il punteggio più alto saranno riproposte e si procederà poi a una nuova votazione, ripartendo da zero. A decidere il vincitore saranno il televoto con un peso del 34%, la sala stampa con il 33% e demoscopica con il 33%. Nelle vesti di co-conduttrice tornerà Ferragni, mentre gli ospiti saranno Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode, oltre a Luisa Ranieri che parlerà del successo di Lolita Lobosco.



I Depeche Mode



Una finalissima con grandi ospiti, a cominciare dai Depeche Mode. "Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo - ha detto Amadeus - e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco". Intanto Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l'uscita del nuovo album "Memento Mori" (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy "Fletch" Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio. "Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia - ha sottolineato Gore nelle scorse settimane - e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato". È disponibile dal 9 febbraio in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica il 10 "Ghosts Again", primo singolo estratto dal nuovo album dei Depeche Mode "Memento Mori", in arrivo il 24 marzo. Il brano, che ha tutte le caratteristiche tipiche del gruppo, sarà eseguito dai Depeche Mode in anteprima mondiale proprio sabato 11 febbraio, alla serata finale del festival di Sanremo. Alla pubblicazione dell'album farà seguito un tour mondiale, il primo dei Depeche Mode in più di cinque anni e il diciannovesimo in totale, che comincerà a marzo e arriverà in Italia questa estate con tre date: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro - Milano e il 16 luglio Stadio dall'Ara - Bologna.



Ornella Vanoni superospite



Superospite sarà Ornella Vanoni. "Una mattina - ha detto il direttore artistico - stavo davanti al mare, e ho fatto un invito a una signora molto amata, con una videochiamata. Lei mi ha risposto, ho registrato tutto". "Ornella, vuoi essere la superospite femminile della serata finale del festival?", la richiesta di Amadeus. "Ma certo, Ama, sarò per sempre con te", la risposta. Amadeus le ha chiesto di cantare L'appuntamento, "non puoi non farlo". "Qualcosa di più attuale no?", ha replicato Vanoni scherzando. "Sanremo ti aspetta, tutto il pubblico ti aspetta", ha concluso Amadeus. E c'è chi è pronto a scommettere su un duetto tra Vanoni e Gino Paoli, anche lui superospite sabato. "Mi sento male. Non intendo più partecipare in gara, se mi vogliono come ospite mi chiameranno. Sono ansiosa, mi viene l'ansia in gara", aveva dichiarato qualche giorno fa Vanoni in un'intervista a Rtl 102.5, ammettendo poi che avrebbe seguito "Paoli, siamo rimasti molto legati. Guarderò il Festival con grande gioia". Ottantotto anni compiuti, settanta di carriera alle spalle, dopo la recente frattura al femore Ornella Vanoni è tornata in tour con lo spettacolo Le donne e la musica. E' stata in gara a Sanremo otto volte, la prima nel 1965 con Abbracciami forte, poi nel 1996 con Io ti darò di più, nel 1967 con La musica è finita, nel 1968 con Casa bianca. Nel 1970 ancora sul palco con Eternità, poi nel 1989 con Io come farò. E' tornata poi al festival nel 1999 con Enzo Gragnaniello e il brano Alberi e, nel 2018, con Pacifico e Bungaro con Imparare ad Amarsi. E' stata all'Ariston come ospite nel 2009, in duetto con l'esordiente Simona Molinari, nel 2019 per duettare con la co-conduttrice Virginia Raffaele, nel 2020 ancora nella serata dei duetti al fianco di Alberto Urso e nel 2021 come superospite.



Maurizio Costanzo