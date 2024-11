A Vicchio il film ‘Berlinguer, la Grande Ambizione’ è gratis per gli under 30

Vicchio, 27 novembre 2024 - Dopo un grande successo generale, il film "Berlinguer - La Grande Ambizione" arriverà al Teatro Cinema Giotto a Vicchio sabato 30 novembre alle 21:20 e domenica 1 dicembre alle 17:30 e 21:30. Il Circolo PD di Vicchio rimborserà il biglietto agli under 30. Esibendo la carta d'identità all'acquisto del biglietto, il Circolo PD di Vicchio rimborserà l'intero costo pagato. Un atto per incentivare la partecipazione giovanile sul cinema d'autore, approfondendo una figura storica e umana così importante come quella di Enrico Berlinguer, che ancora oggi continua ad ispirare generazioni di cittadini nella lotta sociale e politica.