A teatro la vendetta della vecchia signora

Il poster

Firenze, 17 marzo 2023 – Il 18 marzo alle 20:45 e il 19 marzo alle 16:45 appuntamento al teatro Lumière con “La visita”, un dramma a lieto fine con testo e regia di Riccardo Giannini, Acdc Production.

Racconta quel che accade in un paese caduto in disgrazia, dove i suoi abitanti cercano in tutti i modi di sopravvivere alla fame e alla miseria. Li tiene uniti un'unica grande speranza: il ritorno di una loro compaesana divenuta nel tempo ricchissima e che potrebbe aiutarli a uscire da questa difficile condizione. Ma come sempre ogni aiuto ha il suo prezzo. Tratto liberamente dallo straordinario testo di Friedrich Dürrenmatt. Info: 055 389 0214. Da vedere.