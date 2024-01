Firenze, 8 gennaio 2024 – Per la gioia di bambini e famiglie, a Firenze va in scena ‘Malefica e la Bella Addormentata nel bosco’. Il musical ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm sarà protagonista domenica 14 gennaio sul palcoscenico del Tuscany Hall. La trama è di quelle più affascinanti. In un regno incantato vivono un re e una regina che non possono avere figli. Un bel giorno convocano a palazzo Merida, la fata dai poteri straordinari, che consiglia ai due sovrani di chiedere aiuto a Malefica, la strega dell’oscurità.

Ispirato alla celebre favola dei Fratelli Grimm, “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco” è il musical originale in programma domenica 14 gennaio al Tuscany Hall di Firenze. “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco” è una favola romantica e avventurosa che allo stesso tempo affronta temi d' importanza sociale come l’amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, l'amore e il valore della Famiglia. Il musical diretto da Simona Paterniani catapulta il pubblico di bambini e adulti nell’atmosfera suggestiva del bosco incantato, tra fate ed elfi danzanti, canterini e vanitosi; e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi: uno spettacolo esilarante, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente perché l’amore vero alla fine supera ogni barriera, anche quella del tempo. Una fiaba del passato rivisitata e ricca di nuove avventure e personaggi per renderla ancora più magica. Le musiche e le liriche sono di Stefania Paterniani. Le scenografie originali dei Maestri Carristi del Carnevale di Fano (il più antico d'Italia) e gli originalissimi costumi di Monia Baldassarri, Laura Marzoli e Nicole Marsano.

Prodotto dalla Compagnia Neverland, “Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco” approda al Tuscany Hall di Firenze dopo essere stato applaudito da oltre 50.000 spettatori in tutta Italia. Libretto, regia e coreografie di Simona Paterniani. Di ‘Malefica e la Bella Addormentata nel bosco’ sono previsti due spettacoli, entrambi nel pomeriggio di domenica 14 gennaio: alle ore 15 e alle ore 18. I biglietti (posti numerati da 17 a 28 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804).