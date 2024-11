A Firenze le opere di Caravaggio si fanno quadri viventi

Firenze, 9 novembre 2024 – Quadri viventi in cui il corpo dell’attore si fa strumento, il fermo immagine di un’azione in divenire, tra teatro, arte e musica. “Per grazia ricevuta” è il tableau vivant dedicato a Caravaggio che la compagnia Teatri 35 e l’Orchestra Vittorio Calamani presenteranno domenica 10 novembre, alle ore 18, alla Sala Vanni di Firenze nell’ambito del festival Suoni Riflessi. Francesco De Santis, Gaetano Coccia e Antonella Perrella si faranno attori, modelli e danzatori, ricreando opere di Michelangelo Merisi, sulle note di Arvo Pärt, Antonio Vivaldi, Domenico Corelli, John Dowland e Georg Friedrich Händel. Uno spettacolo capace di unire in una sinestesia di rimandi e richiami, la pittura alla musica e al teatro, donando vita a dipinti come “Canestra di frutta”, “Adorazione dei pastori”, “San Matteo e l’angelo”, “Crocifissione di San Pietro”, “Martirio di Sant’Orsola”, “Resurrezione di Lazzaro”.

“Nel tableau vivant non avviene una ripartizione dei ruoli né ci si comunica i tempi in cui si compie il fermo immagine – spiegano gli attori – è un continuo esercizio di memoria meccanica in cui gesto dopo gesto, vestizione dopo vestizione, svestizione dopo svestizione, ogni azione si fissa sul momento musicale, come in una coreografia. Nulla è lasciato al caso così come nulla è superfluo. La dinamica della costruzione trova il suo equilibrio nella sospensione musicale di uno stop, nel fermo immagine di un’azione in divenire che costringe il corpo ad una tensione muscolare viva e pulsante”.

Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto, sabato 9 novembre alle ore 18 sempre alla Sala Vanni, da un concerto/incontro introduttivo con Francesco De Santis di Teatro 35 e Mario Ancillotti, direttore artistico del festival. I biglietti per lo spettacolo di domenica 10 novembre (15/10 euro, studenti 5 euro) sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e su www.liveticket.it/suoniriflessi. Per l’appuntamento di sabato 9 è previsto un biglietto simbolico di 1 euro.In programma alla Sala Vanni di Firenze fino a domenica 17 novembre 2024, la 22esima edizione del festival Suoni Riflessi è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Conad, Banca Mediolanum, Savino Del Bene, 2Next, Fattoria di Fiano. In collaborazione con Musicus Concentus, media partner Rete Toscana Classica.