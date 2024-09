A Firenze la presentazione del nuovo fascicolo della storica rivista Nuova Antologia

Firenze, 20 settembre 2024 - A Firenze la presentazione del III fascicolo 2024 della storica rivista Nuova Antologia giunta al 159esimo anno di pubblicazioni ininterrotte. Appuntamento mercoledì 25 settembre alle ore 18.15 a Villa Vittoria Garden. Ad introdurre l'evento sarà Giovanni Fittante, Presidente Villa Vittoria Cultura. Seguiranno i saluti di Antonio Pagliai, Direttore editoriale del gruppo Polistampa, e del Professor Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Gli interventi saranno quelli di Gloria Manghetti, sul tema “Primo Conti e La gola del merlo”, e di Antonio Cambi, che affronterà la questione “Nanoplastiche vs nuove generazioni”. “Nel numero che presenteremo nel corso del nostro evento aperto al pubblico - spiega Cosimo Ceccuti - c'è una particolare attenzione al 50° della fondazione del Ministero per i Beni culturali, con la pubblicazione di due pagine scritte da Giovanni Spadolini - provenienti dagli archivi della Fondazione Spadolini - con l'appunto di come avrebbe dovuto essere il Ministero secondo il pensiero del suo fondatore. I relatori presenteranno invece i rispettivi temi trattati nella rivista: Gloria Manghetti illustrerà l'autobiografia del Maestro Primo Conti (La gola del merlo, memorie provocate da Gabriel Cacho Millet, Firenze, Sansoni, 1983), quarant'anni dopo la pubblicazione di quello che è stato un libro straordinario, testimonianza viva di uno dei protagonisti del XX secolo, infarcita da un'infinita messe di documenti, per lo più inediti, e da una fitta rete di ricordi di prima mano. Tanti i ritratti di personaggi famosi e non: da Filippo Tommaso Marinetti a Giuseppe Ungaretti, da Aldo Palazzeschi a Giorgio De Chirico, ecc. Il Dottor Cambi approfondirà poi la delicata questione dei rischi legati alle nanoplastiche - presenti non soltanto negli involucri alimentari, ma anche nei giocattoli, nei cosmetici e nei capi di abbigliamento di uso comune - che minano la salute di tutti, in particolare delle generazioni più giovani, fino a minacciare persino i neonati e i feti non ancora venuti al mondo”. “Per Villa Vittoria Cultura - commenta Fittante - è un privilegio avere la partnership della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e la collaborazione con il suo Presidente Cosimo Ceccuti. Sarà l'occasione per ricordare l'importante innovazione che apportò Giovanni Spadolini con la creazione del Ministero dei beni Culturali di cui ricorre il cinquantesimo”.