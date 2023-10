20 ottobre 2000, la Convenzione Europea del Paesaggio: a Firenze si scrive la storia

Firenze, 20 ottobre 2023 – Il 20 ottobre del 2000 a Firenze venne firmato un documento storico: la Convenzione Europea del Paesaggio. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari, l’hanno sottoscritta ufficialmente a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. La Convenzione ha previsto la salvaguardia di ogni paesaggio, mettendo nero su bianco che sono da considerarsi un bene, tutti, quale che sia il loro valore, indipendentemente dunque dai canoni di bellezza o di originalità.

È stato riconosciuto, come si legge nella Convenzione: “Che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”.

Nelle premesse del documento viene precisato che: “Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi; desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione”; “persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”; e “riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare”, i Paesi firmatari hanno voluto istituire questo nuovo strumento con l’obiettivo di “promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo”. Non è un caso che questo documento sia stato sottoscritto proprio a Firenze, nel capoluogo di una regione il cui paesaggio è famoso e ammirato nel mondo intero.

Nasce oggi

Arthur Rimbaud nato il 20 ottobre del 1854 a Charleville. Tra i promotori della poesia moderna, che iniziò a comporre quando aveva appena 15 anni, è considerato il poeta ‘maledetto’ per eccellenza. Ha scritto: “La vita è una farsa dove tutti abbiamo una parte”.

