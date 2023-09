Conoscere il Giappone: al via a Firenze il convegno di studi sul Paese del Sol levante

Firenze, 14 settembre 2023 - Tutto pronto per l'inizio del 47esimo Convegno di Studi sul Giappone dell’Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi (Aistugia), che si terrà dal 14 al 16 settembre nelle sale della Biblioteca delle Oblate. L’Aistugia, fondata nel 1973, attualmente consta di circa 400 soci, tra cui personaggi noti del mondo accademico ma anche professionisti delle più svariate specialità, nonché persone con un interesse continuativo e approfondito nei confronti di ogni aspetto della civiltà giapponese. Numerosi sono i soci-studenti delle varie università italiane in cui sono tenuti insegnamenti di lingua e cultura giapponese. L’Aistugia ha favorito e favorisce l'approfondimento degli studi sul Giappone facilitando incontri e dibattiti tra esperti nei vari settori in occasione attraverso diverse manifestazioni, aperte sempre più al grande pubblico che può così trarre informazioni corrette sul Giappone. Quest’anno il 47esimo convegno annuale si tiene a Firenze, città di Fosco Maraini, uno dei fondatori dell’associazione, della quale per tanti anni ha inoltre ricoperto la carica di Presidente. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (Forlilpsi) dell’università degli studi di Firenze. Il Convegno offre un’opportunità di presentare progetti e risultati di ricerche multidisciplinari e di scambiare opinioni e informazioni di diversi campi quali lingua, letteratura, arte, storia, religione società, economia e giurisprudenza. I relatori provengono non soltanto da varie aree d’Italia, ma anche dall’estero. All’apertura dei lavori, sono previste due conferenze tenute dagli ospiti giapponesi, Hyodo Hiromi professore emerito di Letteratura giapponese dell’Università Gakushuin di Tokyo, e Hishida Yusuke, regista televisivo e fotografo. Alcune foto di Hishida saranno esposte nella Sala conferenze Sibilla Aleramo. L’iniziativa è aperta al pubblico in presenza, ma sarà possibile seguirla anche da remoto attraverso le piattaforme Zoom e Webex. Il Convegno intende offrire l’occasione di conoscere, condividere e confrontare diversi approcci alla cultura giapponese. Vuole essere anche un luogo di proficuo incontro e dialogo tra il mondo accademico e la cittadinanza. Si considera infatti funzione primaria dell'Aistugia non solo quella di aiutare lo sviluppo degli studi giapponesi in Italia ma anche la corretta e obiettiva informazione dell'opinione pubblica locale in materia di Giappone Ulteriori informazioni in merito all’edizione 2023 e a quelle precedenti sono disponibili online sul sito di Aistugia. Maurizio Costanzo