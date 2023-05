Cocchi del Marzocco, salta la parata in centro: incidente a una carrozza, due feriti. Ecco cos’è successo

Firenze, 7 maggio 2023 - Un incidente ha fatto saltare la suggestiva parata delle carrozze d'epoca nel centro di Firenze, prevista per oggi pomeriggio, 7 maggio. Una carrozza, mentre era fuori dal campo di gara e si stava preparando a entrare nella zona del riscaldamento, in una “manovra non propriamente corretta”, è finita con due ruote in un fossetto. Si sono rotti i raggi e la carrozza si è adagiata su un fianco: “La signora che era sopra è caduta – spiega Andrea Claudio Galluzzo, Capitano Generale di Parte Guelfa – si è ferita lievemente, le sono stati messi due punti sul sopracciglio sinistro. Il ragazzino che era con lei si è ferito lievemente a una spalla e gli hanno messo in tutore”. “Nessuno dei due si è ferito gravemente – tiene a sottolineare Galluzzo – erano due codici gialli. E nessun cavallo è rimasto ferito. A quel punto, col ritardo accumulato, abbiamo chiesto ai partecipanti cosa volessero fare: e sentita la volontà della Federazione, hanno deciso di terminare la gara e sono stati assegnati i premi. La parata invece è stata rimandata al 2024”.

La manifestazione Cocchi del Marzocco edizione 2023, curata da Arciconfraternita di Parte Guelfa, Gia, Gruppo Italiano Attacchi, e Aiat, l’Association internationale d’attelage de tradition, si è regolarmente conclusa compiendo tutte le prove della seconda edizione. La classifica finale dopo i tre giorni di gara nelle discipline di presentazione, routier e maniabilité ha visto prevalere nel tiro singolo Alfio Biasibetti, nella pariglia Domenico Bagnaschi, nell'eveque Matteo Laera e nel tiro pesante Ramona Bigatto. Parte Guelfa, Gia e Aiat invitano tutti all'edizione 2024 della nobile tradizione equestre dei Cocchi di Firenze. Maurizio Costanzo