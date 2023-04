Ciclismo & Spettacolo: Roberto Caneschi dalla bicicletta al cinema

San Casciano Val di Pesa,13 aprile 2023 - “Che bella storia la vita” (51 per cento film e produzione) è il titolo del film che calza a pennello con quella che è stata la vita e la storia di Roberto Caneschi, uno dei protagonisti del lungometraggio girato in gran parte nella zona del Chianti, assieme a Sergio Forconi e nel cast anche Sandra Milo e Gene Gnocchi, che uscirà nelle sale dei cinema a metà del prossimo mese di maggio. Caneschi, sancascianese di nascita, è stato protagonista nello sport come atleta nel ciclismo e come pilota di rally automobilistici. Nel ciclismo ha avuto brillanti protagonisti i due figli, Tommaso, classe 1980, vincitore di numerose gare giovanili su strada tra cui il Campionato Italiano esordienti nel 1993, e vari titoli regionali su pista. Fu protagonista infine anche nei dilettanti fino al passaggio come professionista nella Miche. Il fratello maggiore Leonardo (classe 1977) meno vittorioso ma anch’egli protagonista e come Tommaso raggiunse la massima categoria sempre con il team Miche. Il babbo Roberto gli seguì con passione ed entusiasmo, ricoprì anche la carica di dirigente del Comitato Provinciale di Firenze della Federciclismo ed anche oggi quando ci sono gare nella zona di San Casciano Val di Pesa è tra gli spettatori con un occhio di riguardo per i giovani della Sancascianese. Qualche mese fa l’idea di girare un film sui fatti della vita assieme a un suo carissimo amico e personaggio già conosciuto nel mondo dello spettacolo come Sergio Forconi. Questo tandem collaudato spiega che per l’uscita di questa commedia toscana saranno privilegiate le sale di San Casciano, Impruneta, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, ma “Che bella storia la vita”, andrà dappertutto. C’è da aggiungere che l’idea del film è stata dello stesso Roberto Caneschi, di professione venditore di auto da sempre, con la regia di Alessandro Sarti, e nel cast come abbiamo accennato figurano anche Sandra Milo e Gene Gnocchi, oltre a un bel gruppo che comprende anche Bruno Santini, Alessandro Calonaci, Gabriella Ceccherini, Maurizio Pistolesi, Patrizia Ferretti, Giuditta Niccolini, Giovanni Lepri, Raissa Moretti, Valerio Ranfagni, Mauro Ardia, Vanni Baldini, Pietro Torricelli, WikiPedro ed altri.