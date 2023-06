Caso ‘Non è l’Arena’, Urbano Cairo sentito in procura a Firenze

Firenze, 29 giugno 2023 - Urbano Cairo oggi, 29 giugno, è stato sentito dalla procura di Firenze riguardo a due filoni d’indagine. Il primo riguarda la sospensione anticipata del programma di Massimo Giletti 'Non è l’Arena' su La7, e l’altro è il caso Giletti-Baiardo, nell'ambito delle indagini sui presunti mandanti delle stragi mafiose del '92-'93.

Il presidente di Rcs Mediagroup è stato sentito come persona informata sui fatti per quattro ore. I fatti su cui si indaga: Salvatore Baiardo, considerato 'uomo di fiducia' dei fratelli Graviano, boss del mandamento palermitano di Brancaccio, avrebbe fatto una promessa Giletti: quella di consegnargli una fotografia nella quale compariva Silvio Berlusconi insieme agli stessi Graviano.

Baiardo ne avrebbe parlato col noto presentatore in un bar, in una conversazione intercettata per ordine della procura di Firenze. Al momento dell’interrogatorio, Baiardo avrebbe negato di possedere quella foto. La procura ne ha chiesto l’arresto, respinta dal gip. Da qui il ricorso, nei prossimi giorni è prevista l’udienza per esaminarlo e decidere se Baiardo sarà arrestato.