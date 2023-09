Cascine, scippa il cellulare a una ragazzina: 28enne arrestato

Firenze, 17 settembre 2023 – Non si placano gli episodi di scippi alle Cascine. Questa volta è avvenuto la notte di sabato 16 settembre, ai danni di una ragazzina che era in compagnia del padre. È successo che un uomo, un 28enne marocchino, pedalando veloce con la bicicletta nella zona, l’ha scippata del cellulare. Poi l’uomo si è dato alla fuga, ma padre e figlia lo hanno inseguito. Ai due si è unita anche una volante della polizia. Il 28enne è stato raggiunto e bloccato in piazza Paolo Uccello dove ha anche opposto resistenza ai poliziotti, cercandoli di colpire. L'uomo, trovato in possesso del cellulare, è stato arrestato per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Maurizio Costanzo