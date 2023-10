Campi Bisenzio, tentano il colpo in appartamento ma vengono incastrati dai residenti

Campi Bisenzio (Firenze), 9 ottobre 2023 – Entrano in un appartamento e tentano di scappare con oro e preziosi ma vengono fermati dai militari che erano stati avvisati prontamente dai residenti. Nella mattinata di ieri una pattuglia dei carabinieri ha tratto in arrestato un 59enne e un 46enne, entrambi cinesi, con l’accusa di furto aggravato in abitazione in concorso.

I militari, intorno alle 11.30, sono intervenuti in via Pistoiese per la segnalazione da parte dei cittadini di rumori provenienti dal terratetto del civico 23/F. Gli uomini in divisa si sono precipitati sul posto bloccando i due malviventi mentre, con un martello a percussione, stavano asportando una cassaforte a muro collocata nella stanza da letto. Secondo quanto ricostruito, infatti, i due approfittando dell’assenza dei proprietari, si erano introdotti in casa dopo aver infranto una finestra al piano terra. Sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di monili in oro e denaro contante portati via dall’abitazione nonché di oggetti atti allo scasso. I ladri sono stati quindi arrestati e identificati: si tratta di un 59enne di origine cinese, noto alle forze di polizia per precedenti specifici, e un 46enne cinese senza precedenti.