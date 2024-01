Burraco e solidarietà, torneo il 28 gennaio a Campi Bisenzio

Firenze, 24 gennaio 2024 – “È gratificante realizzare tornei benefici di burraco, vedere e frequentare persone attive nel settore della solidarietà. È appagante e ci rende partecipi di tante realtà formate da persone che necessitano di aiuto concreto - esordisce così la presidente del Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico, Domenica Giuliani – e noi siamo davvero felici dalla partecipazione costante e sempre più numerosa degli appassionati di questo gioco figlio del bridge e della canasta”. L’appuntamento con il burraco benefico è diventato mensile, dopo la pausa imposta dal Covid19, e la ripresa è stata con maggiore vigore . Le Associazioni seguite dal Circolo Lorenzo Il Magnifico sono 8 e tutte del territorio fiorentino come l’Associazione “NOPC – Nucleo Operativo Protezione Civile (trasporto di organi in tutto il mondo)”, Associazione “Gabriele Borgogni”, “Girotondo per Sempre”, “Fondazione Claudio Ciai”, “A.I.S.D.O”, “Voa Voa Amici di Sofia”, “CUI I Ragazzi del Sole” e “Gli Amici di Daniele”. Recentemente si è aggiunta la V.A.B. (Vigilanza Antincendi Boschivi) che abbiamo conosciuto “all’opera” durante l’alluvione di Prato e Campi Bisenzio: sarà proprio questa nuova Associazione che beneficerà di un contributo alla prossima sfida di domenica 28 gennaio a Campi Bisenzio, nell’Hotel 500 che ospiterà oltre 100 partecipanti. Dopo 4 turni Mitchell sarà redatta la classifica e le coppie vincitrici potranno ritirare i grandiosi regali in palio fra cui: sedute di ossigenoterapia offerti dallo Studio del Dr.Fabio Quercioli, Mugel Travel, Bijoux di Alessandra Currini, Ristorante Uscio§Bottega in Chianti, Ristorante Lorenzo De’Medici di Firenze, biancheria PAM di Piccarda Mecatti, Elisabetta Rogai, Monica Bianchi oltre al vino dei Marchesi Antinori. La gara di burraco vedrà questa programmazione: dalle ore 15 accoglienza dei partecipanti e sistemazione ai tavoli; alle ore 15.30 il Direttore di gara darà il via al gioco e il silenzio calerà nella grande sala. Seguirà la cena servita accompagnata dalla musica a cura di Gino Italy Evolution. Le prenotazioni sono accettate solo con whatsApp al 340 34 244 34. Maurizio Costanzo