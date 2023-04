Botticelli, attribuiti tre nuovi disegni: uno è a Firenze

Firenze, 26 aprile 2023 -Tre disegni preparatori sono stati attribuiti a Sandro Botticelli (Firenze, 1445 - 1510) grazie alle ricerche condotte in vista di una storica mostra sul maestro rinascimentale. L'esposizone "Botticelli Drawings", organizzata dal Legion of Honor Museum di San Francisco dal 18 novembre all'11 febbraio 2024, presenterà 60 opere prestate da 42 istituzioni per richiamare l'attenzione sull'importanza del disegno nella pratica dell'artista. Le scoperte sono il risultato di anni di ricerche condotte da Furio Rinaldi, curatore di disegni e stampe dei Fine Arts Museums of San Francisco, l'ente che gestisce il Legion of Honor Museum. I disegni preparatori sono collegati ai dipinti "L'Annunciazione di Cestello" (1489), "L'Adorazione dei Magi" (1470-75) e "La Vergine con il Bambino e san Giovannino" (1468-70). Quest'ultimo dipinto sarà presentato insieme al disegno in seguito a un prestito del Louvre di Parigi.

I disegni preparatori dell'"Adorazione dei Magi" e della "Vergine con il Bambino e il giovane San Giovanni Battista" fanno parte della collezione della Christ Church Picture Gallery dell'Università di Oxford e sono stati indicati finora come opera di un anonimo del XV secolo.

Rinaldi è giunto all'attribuzione dopo un'analisi tecnica e stilistica e ritiene che i due disegni siano stati probabilmente ritagliati dallo stesso foglio di carta preparato con ocra gialla e presentano una sensibile resa a punta di metallo con lumeggiature a biacca, che cattura i distinti tipi di viso che erano presenti nello studio di Botticelli. Il terzo disegno con la nuova attribuzione fa parte del patrimonio grafico della Galleria degli Uffizi di Firenze. Rinaldi è convinto della somiglianza tra il profilo dell'Arcangelo Gabriele nel disegno e il dipinto dell'"Annunciazione di Cestello". "Queste nuove proposte di attribuzione contribuiranno a gettare le basi per una più completa comprensione della produzione artistica di Botticelli e del campo dell'arte rinascimentale italiana in generale", ha dichiarato Furio Rinaldi.

Il curatore della mostra promette di fare altre attribuzioni nei prossimi mesi. "Furio Rinaldi ha svolto un lavoro di ricerca eccezionale negli anni precedenti la nostra mostra su Botticelli", ha dichiarato Thomas P. Campbell, direttore del Fine Arts Museums of San Francisco. "Si preannuncia una presentazione innovativa sulla centralità del disegno nella pratica di questo artista di fama mondiale". Maurizio Costanzo