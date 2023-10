Piazza della Repubblica, borseggia un cliente ma viene sorpreso dal vigilante

Firenze, 18 ottobre 2023 - In un bar sfila il portafogli dalla borsa di una cliente ma viene scoperto dai vigilanti e finisce nei guai. Così un algerino, 37 anni, è stato bloccato e poi denunciato per tentato furto martedì pomeriggio in un bar di piazza della Repubblica, lo storico Paszkowski.

Il malvivente, secondo quanto ricostruito, ha preso il portafogli ma è stato notato dagli addetti del locale, i quali hanno richiamato l'attenzione della vittima. Una volta scoperto, il borseggiatore ha gettato a terra il bottino e si è allontanato volendo scappare.

Ma, poco dopo, in via Brunelleschi è stato bloccato da una volante della polizia e per lui è scattata la denuncia.