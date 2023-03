Artisti di strada, spettacoli e gadget: il sabato speciale all’outlet

L'outlet di Barberino

Mugello (Firenze), 22 marzo 2023 – Una giornata di grande festa all’insegna del divertimento per tutti al Barberino Designer Outlet. L’appuntamento è il 26 marzo col Fashion Festival, che propone una serie di offerte per lo shopping, e tante attività gratuite pensate per intrattenere tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccini.



Ce n’è per tutti i gusti: dagli spettacoli artistici alle performance musicali live, e in chiusura aperitivi a ritmo di dj set. Anche per i più piccoli la scelta è ampia, si va dalle maxi bolle di sapone al trucca bimbi, dai food truck con caramelle, pop corn, lollipop e zucchero filato alla distribuzione di gadget dedicati.

Le vie del Barberino Designer Outlet verranno popolate da animatori, artisti di strada, musicisti, ballerini e hostess, ma non solo, anche da unicorni e dinosauri, pronti a sorprendere e a strappare un sorriso ai bambini di tutte le età.

Non può certo mancare poi lo spazio per gli acquisti, e proprio per questo durante il Fashion Festival si potrà accedere a promozioni che prevedono sconti del 70% sul prezzo outlet, su una vasta selezione di abiti e accessori: dai capispalla alle borse, dalle sneakers ai bijoux, senza dimenticare il comparto beauty. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito.



All’Outlet le sorprese continuano anche nel mese di aprile, dal 3 al 16, periodo in cui l’attenzione sarà focalizzata soprattutto sugli accessori e dove le vetrine dei negozi dei centri saranno invase da mongolfiere in grado di fare sognare i consumatori.

Nella settimana di Pasqua il Centro resta chiuso la domenica e sarà aperto il lunedì di Pasquetta. Per chi desidera fare shopping, si possono trovar accessori delle migliori firme fino al 70% in meno o con extra sconti sui prodotti della nuova stagione tra una selezione di brand aderenti. Protagonista assoluto è decisamente il colore, seguendo il trend imperante denominato.

Sarà possibile prenotare consulenze di Armocromia gratuite oppure rendere unici i propri accessori con personalizzazioni, incisioni o decorazioni realizzate in gazebo dedicati o all’interno di alcuni brand del centro. E non mancano gli angoli speciali per scattare selfie perfetti da postare sui social.



Maurizio Costanzo