Artigianato e Palazzo sostiene i giovani, ingresso libero agli under 25

Firenze, 14 agosto 2023 - Artigianato e Palazzo ha firmato un accordo con Metiers d'Excellence LVMH. Da sempre attento alle nuove generazioni "linfa vitale per l'innovazione in tutti i mestieri artigiani", come affermano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani, la collaborazione prevede l'ingresso libero alla Mostra (15-17 settembre Giardino Corsini Firenze) per tutti i giovani under 25 anni, con la possibilità di partecipare ai piccoli laboratori proposti dalle tante maison che fanno capo al Gruppo LVMH, allestiti negli spazi dedicati del Giardino Corsini.

"Attrarre le giovani generazioni verso le professioni del Made in Italy è un obiettivo fondamentale per Métiers d'Excellence LVMH. Con il nostro supporto all'evento Artigianato e Palazzo 2023, volto ad assicurare l'ingresso gratuito a tutti i visitatori under 25, ci impegniamo a dare sempre più valore ai mestieri della creazione, dell'artigianato e della customer experience.", dichiara Alexandre Boquel, Direttore Métiers d'Excellence LVMH.

Per la prima volta presente in Mostra, Métiers d'Excellence LVMH è il programma del Gruppo LVMH nato nel 2021 con l'obiettivo di trasmettere, valorizzare, rivelare lo straordinario patrimonio dei mestieri d'eccellenza nel desiderio di attrarre una nuova generazione e reclutare i migliori talenti, per far nascere in loro una vocazione e una passione così da poter portare avanti la grande tradizione di mestieri del savoir-faire.

Rientra tra le iniziative a sostegno delle nuove generazioni, il contest di Artigianato e Palazzo "Blogs & Crafts Europe 2023" che, rivolto ai giovani artigiani dei paesi europei grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe, dà l'opportunità ai 13 artigiani under 35, vincitori di questa decima edizione, di esporre gratuitamente in Mostra.

"Il nostro auspicio è quello di poter ospitare sempre più giovani e, con la loro presenza nelle Scuderie di Palazzo Corsini - l'esclusiva area in Mostra a loro dedicata - far capire ai visitatori che l'artigianato è una realtà concreta per i giovani", dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

Selezionati su oltre 180 candidature pervenute, arrivano dall'estero i giovani crafts: Marie Levoyet (Francia), specializzata nella fotoincisione su rame a colori; Nino Misriashvili (Georgia) che dopo la laurea in Economia ha scelto il mestiere artigiano e lavora il legno che decora con la tecnica della incrostazione; Mark Newman (Irlanda), orafo ed educatore irlandese pluripremiato. Il suo lavoro abbraccia un fenomeno neurologico di recente scoperta, l'afantasia, di cui lui stesso è affetto; l'artista Mária (Slvacchia), produce collezioni di gioielli e oggetti per interni; Margherita Pozzali (Svezia) che sperimenta materiali e combinazioni per originali oggetti in ceramica.

Lavorano in Italia i giovani: Amalia Di Tecco che crea in cartapesta e dipinge a mano figure femminili dal corpo tondo e flessuoso, Elisa Monfasani, restauratrice di beni culturali, ed Emanuela Fistos, tecnico del restauro attive nel settore delle opere d'arte tessili; il laboratorio Atelier Terre, con le creazione di mosaici in pietre dure; il designer-artista Daniele Giannetti, presenta sculture in terracotta smaltata; Bianca Hodselle che valorizza tecniche artistiche tradizionali - ricamo, pittura a olio, tessitura -per comunicare i grandi temi della sostenibilità; Sandra Lara Schaffner, realizza oggetti di utilità e d'arte in gres e porcellana, sperimentando combinazioni con altri materiali come legno e ferro; Filippo Zanini, con le sue fragranze 100% naturali; Tatiana Mannelli, presenta tappeti e oggetti realizzati a mano con la tecnica del lifting. Anche i giovani "crafts", come tutti gli espositori, saranno sottoposti al giudizio del pubblico tramite apposite schede distribuite insieme al Catalogo che decreteranno il vincitore del "Premio Perseo" destinato al migliore artigiano di Artigianato e Palazzo 2023. Per promuovere e valorizzare l'artigianato e il Made in Italy si rinnova anche quest'anno la collaborazione con la Fondazione Ferragamo che aprirà ai vincitori l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al fondatore della maison nota in tutto il mondo.

Maurizio Costanzo