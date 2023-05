Arrestato per spaccio di cocaina l’uomo accoltellato alla stazione insieme al fratello

Firenze, 8 maggio 2023 - Al culmine di una lite era stato accoltellato, insieme al fratello, lungo i binari della tramvia in piazza stazione la notte dello scorso 30 aprile. Ieri sera l’uomo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

In manette è finito un venticinquenne di origine marocchina sorpreso con 50 grammi di cocaina, durante un servizio di controllo contro la microcriminalità, in via Montebello. Avvicinato dai militari, avrebbe cercato di allontanarsi in bicicletta e poi di disfarsi della droga.

È stato perquisito: in tasca aveva anche 170 euro in contanti. Sempre nell'ambito dei servizi di controllo, ieri sera è stato arrestato un tunisino in via dell'Agnolo: era in possesso di cinque dosi di cocaina (circa 3 grammi), 90 euro e un cellulare provento di uno scippo messo a segno lo scorso 2 maggio nel centro storico.