A Borgo San Lorenzo sboccia Fiorinfiera, torna la grande mostra mercato floreale

Borgo San Lorenzo (Firenze), 11 aprile 2023 - Ultimi preparativi a Borgo San Lorenzo per la decima edizione di Fiorinfiera, la mostra mercato di piante e fiori, che dal 14 al 16 aprile, porterà colori, profumi e delizie di primavera a chi sceglierà di raggiungere il centro del Mugello. La manifestazione raccoglierà circa 50 espositori del settore ed aziende agricole che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante, e Borgo San Lorenzo si trasformerà così in un vero e proprio grande giardino all’aperto, divenendo attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. Dopo i successi delle precedenti edizioni, prenderà il via la mattina del venerdì (con l’eccezione delle vie del centro storico, nel quale sono previste iniziative il sabato e la domenica). Il tratto di Piazza davanti al municipio ospiterà, come Via Bandini, un colorato e vivo mercatino, mentre in Piazza del Popolo si potrà mangiare grazie ad alcuni invitanti espositori che offriranno street food. Da sabato il centro storico di Borgo San Lorenzo sarà quindi teatro di esposizioni, Via Mazzini ospiterà dei laboratori per bambini in collaborazione con Officina Cu.Bo. Corso Matteotti, alcuni artigiani ed animazione per i più piccoli. Una sorta di percorso floreale condurrà fino alle aiuole dei giardini di Borgo San Lorenzo che accoglieranno piante e fiori di ogni tipo, dalle tipicità stagionali alle piante da ornamento, dai sempreverdi fino agli agrumi ed alle attrezzature da giardino e per l’orto, Collaborazioni ed attività collaterali, molto apprezzate sia da espositori che da visitatori provenienti anche da fuori regione, fanno di ‘Fiorinfiera’ uno degli appuntamenti principali della primavera mugellana. “Essere giunti alla decima edizione, afferma l’assessore alle attività produttive del Comune di Borgo San Lorenzo, Franco Frandi, ed esserci arrivati in continua crescita, è il segno di quanto questo evento sia apprezzato dalla gente ed abbia ormai un riconoscimento importante anche da parte degli espositori. Per altro il contesto di Piazza Dante offre un colpo d’occhio notevole, con fiori e piante che brillano sotto gli alberi del giardino monumentale. Per uno dei pochi eventi che non si è fermato neanche nel 2020, anno della pandemia, quello dei 10 anni è davvero un bel traguardo. Un bell’avvio di primavera e l’inizio di una serie di importanti eventi per Borgo San Lorenzo, supportati e condivisi con l’Amministrazione Comunale, che da qui a maggio vedrà la XXX edizione di Vivilosport, Mugello da Fiaba e la Fiera Agricola Mugellana, rendendo il nostro paese appetibile a visitatori e gusti anche molto differenti”. Fiorinfiera è organizzata dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo e la Periscopio Comunicazione con il contributo ed il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, il patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, e la collaborazione del CCN “Nel Borgo” di Borgo San Lorenzo, Confcommercio, Confesercenti, BCC-Banco Fiorentino e la sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. Da venerdì dunque appuntamento, nei giardini di Piazza Dante e per le vie del centro storico di Borgo San Lorenzo. Tutte le informazioni su questa 10a edizione si possono trovare sul sito www.fiorinfiera.it e sul profilo FB Fiorinfiera. Maurizio Costanzo