31 maggio: oggi è la festa dei vicini. Ma un italiano su due non li sopporta

Firenze, 31 maggio 2024 – Un italiano su due non è in buoni rapporti con i propri vicini di casa. Era il dato emerso qualche tempo fa da un sondaggio Nextplora per Sara Assicurazione. I motivi dei conflitti o di insofferenza sono diversi, dagli schiamazzi ai rumori al mancato pagamento delle spese condominiali. Tuttavia costruirsi un buon rapporto di vicinato ha dei lati positivi, ad esempio può farci sentire più tranquilli quando andiamo in vacanza perché sappiamo che c’è qualcuno che sorveglia casa.

Per altri il solo sapere che di fianco vive qualcuno, a cui in caso di bisogno si può chiedere aiuto, dà un senso di maggiore sicurezza. Ma come stanno oggi le cose? Dall’asocialità condominiale all’invadenza, trovare il giusto equilibrio quando si tratta dei propri vicini di casa può sembrare un’impresa ardua. Più di 7 italiani su 10 vivono in contesti abitativi che richiedono di relazionarsi con vicini di casa, ma 2 italiani su 10 sostengono di non avere nessuna interazione per gli altri condomini. I vicini possono tuttavia rivelarsi un appoggio molto prezioso: stimolano infatti la socievolezza e contribuiscono all’apertura mentale in un contesto come quello abitativo in cui è importante coltivare rapporti autentici e aiutarsi nei momenti di bisogno.

In occasione della Festa dei Vicini (o “Neighbour’s Day”) che si celebra oggi, Laserwall, la prima bacheca digitale per i condomini, propone un galateo di 6 regole per promuovere le buone relazioni di vicinato e valorizzare l’importanza del senso di comunità. “Mantenere dei buoni rapporti con i propri vicini svolge un ruolo cruciale nel modo in cui viene vissuto il concetto di “stare a casa” - afferma Salvatore Dolce, Ceo e founder di Laserwall -. Avere un clima sereno tra condomini contribuisce infatti al proprio benessere e alla propria sicurezza. La tecnologia di Laserwall ha tra i suoi obiettivi quello di essere un ponte per connettere chi vive la stessa realtà quotidiana e facilitare le comunicazioni e le segnalazioni, aiutando a risolvere anche eventuali discussioni così come a interagire tra vicini in un modo smart ed efficace”.

Fare attenzione al rumore, spesso al primo posto dei motivi di litigio in Italia. Riportati spesso come una delle principali cause di liti condominiali, i rumori molesti possono essere molto fastidiosi se si vive in un condominio. Per essere dei buoni vicini di casa è quindi buona norma informarsi sugli orari di silenzio stabiliti dal regolamento condominiale ed evitare rumori nei cosiddetti “orari antisociali” (la notte e i weekend). Utile può essere anche confrontarsi con i propri vicini in merito ad un eventuale fastidio causato dalle proprie attività e, qualora non si potesse evitare di provocare rumore (es. per lezioni di musica o per lavori di ristrutturazione), conviene cercare una soluzione armonica, come l’insonorizzazione delle proprie pareti oppure l’inserimento di un avviso in bacheca di inizio e fine lavori.

Assicurarsi di parcheggiare in modo corretto. Un’altra accortezza molto importante riguarda i parcheggi: oltre a rispettare la segnaletica e a parcheggiare correttamente nelle strisce orizzontali, nel caso di posti auto assegnati è infatti importante che i condòmini non occupino gli spazi dei propri vicini e che raccomandino anche i propri ospiti di fare lo stesso. Allo stesso tempo occorre stare attenti a non ostruire il passaggio degli altri veicoli nelle scie dei box ed evitare di sostare davanti alla porta principale e in altre aree non destinate al parcheggio.

Presentarsi ai nuovi arrivati. Nel 2022 il 6,4% della popolazione nazionale ha cambiato casa, un trend in costante crescita negli ultimi 20 anni secondo l’Istat. È dunque necessario abituarsi ai cambiamenti che avvengono nei condomini e assicurarsi di iniziare sempre con il piede giusto le nuove conoscenze. Il consiglio è quello di presentarsi sempre ai nuovi arrivati, anche in pochi minuti per fare una buona prima impressione. Si potrebbe poi offrire un piccolo dono di benvenuto per far sentire loro accolti nella nuova casa (ad esempio, prodotti enogastronomici come una bottiglia di vino o delle marmellate artigianali). Inoltre, un ottimo modo per conoscere meglio anche gli altri condòmini è proprio organizzare una festa di quartiere per rafforzare il senso di comunità e vicinanza.

Offrire assistenza ai vicini più anziani. Per gli anziani la cortesia dei vicini fa la differenza. Potrebbero infatti trovarsi in difficoltà nel trasportare le buste della spesa oppure con alcune faccende domestiche come aggiustare un mobile; alcuni potrebbero sentirsi soli e sentire la mancanza di qualcuno con cui scambiare anche solo qualche chiacchiera e che possa far loro un po’ di compagnia. Per mantenere delle buone relazioni di vicinato può essere dunque di grande aiuto chiedere se il proprio vicino più anziano ha bisogno di un supporto per le faccende quotidiane come, ad esempio, andare ad acquistare un farmaco, e assicurarsi che stiano bene: si potrebbe suonare o citofonare per verificare la loro salute ogni tot ed eventualmente passare un po’ di tempo insieme.

Curare l’aspetto della propria abitazione. Una casa trascurata rischia di abbassare il valore della proprietà. È importante cercare di mantenere un aspetto ordinato: pulire le proprie finestre e il proprio balcone, prendendosi cura dei propri fiori (assicurandosi che i vasi siano posizionati in modo sicuro all’interno dei balconi per evitare che cadano). Laserwall può supportare i condòmini per quanto riguarda i servizi di manutenzione: la bacheca offre infatti la possibilità di confrontarsi con i propri vicini grazie ai sondaggi, per esempio sulla tipologia di lavori a cui dare priorità, e archiviando gli avvisi per averli sempre a portata di bacheca (o di app). Le comunicazioni importanti sono poi aggiornate in tempo reale.

Rispettare la pet etiquette. Per i proprietari di animali domestici che vivono in un condominio è essenziale adottare una serie di accorgimenti per mantenere i rapporti con il vicinato: sicuramente occorre accertarsi che il proprio animale non arrechi disturbo, ad esempio abbaiando di notte; altrettanto importante è poi non lasciare mai libero o incustodito il proprio amico a quattro zampe, utilizzare il guinzaglio e se necessario la museruola; fondamentale è, infine, poi pulire immediatamente i bisogni prodotti nelle aree comuni dai propri animali.