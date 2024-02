27 febbraio, il giorno dello stipendio. Perché si paga in questo giorno (e come calcolarlo)

Firenze, 27 febbraio 2024 - La data simbolo della busta paga è quella del 27 del mese. Un giorno che viene simpaticamente definito San Paganino proprio perchè venne stabilito che i lavoratori percepissero oggi il proprio salario. Ma perché è stata definita questa data? Venne indicata in una circolare da Marco Minghetti, ex Ministro delle Finanze e presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia.

Lo stipendio doveva arrivare nelle tasche degli italiani prima che terminasse la mensilità in corso, con un margine di anticipo rispetto all’ultimo giorno del mese, regolandosi in base a febbraio, che è il più corto dell’anno. Il 27 del mese viene anticipato se cade di domenica o in caso di festività. Tuttavia non è così per la generalità dei dipendenti. Il giorno di paga per i lavoratori subordinati può dipendere dal contratto collettivo, e anche per i dipendenti pubblici può variare in base all’amministrazione.

Ma quanti lavoratori possono affermare di conoscere davvero il proprio stipendio? E quanti sanno con certezza la somma di denaro netta che ricevono ogni mese? Sono domande alle quali molti giovani lavoratori, e non solo, non saprebbero rispondere con esattezza. Se tutti, probabilmente, conoscono la propria retribuzione annua lorda, solo una piccola percentuale delle persone sa con esattezza a cosa si riferisce ogni singola voce della propria busta paga. Per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, ma anche per le persone con più esperienza, dunque non è sempre facile conoscere ogni singola calcolazione necessaria. Alla luce dei cambiamenti e delle modifiche che la Legge di Bilancio ha portato con sé, Coverflex, startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, ha aggiornato il suo calcolatore di stipendio netto per aiutare i dipendenti a districarsi tra le novità fiscali del 2024.

Lo strumento, che dal suo lancio nel novembre 2023 è già stato utilizzato da oltre 150mila persone, con picchi di consultazione proprio nei primi giorni di gennaio, consente all’utente di calcolare, gratuitamente e in totale autonomia, le entrate nette derivanti dal lavoro dipendente: sarà sufficiente indicare i dati più importanti relativi alla propria retribuzione, tra cui RAL, numero di mensilità, regione di provenienza e welfare aziendale, e il calcolatore provvederà automaticamente a determinare le percentuali di tassazione e di detrazione, mostrando poi il netto mensile e quello annuale.

Attualmente, il calcolatore di Coverflex viene usato da una media di 6000 persone al giorno. “Le calcolazioni che portano alla determinazione dello stipendio netto sono molteplici e tengono conto di molte variabili: lo scaglione Irpef al quale si appartiene, la regione di residenza, la presenza di familiari a carico e molto altro. E non è sempre facile conoscere ogni singola calcolazione necessaria - spiega Mara Tonta, Marketing Manager di Coverflex -. Usare un calcolatore può non solo facilitare le operazioni da svolgere, ma anche trasformarsi in un momento di educazione finanziaria che spinge ad approfondire elementi e concetti prima poco chiari”.

Nasce oggi

John Steinbeck, nato il 27 febbraio del 1902 a Salinas, in California. Intellettuale sempre interessato alle vicende degli ultimi, raccontò le contraddizioni degli States e le disparità tra le classi sociali. Ha scritto: “Mi chiedo quante persone ho guardato in tutta la mia vita e non ho mai visto”.

