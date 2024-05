21 maggio, la Giornata celebra la diversità culturale. Ecco come cambiano le materie scolastiche nel mondo

Firenze, 20 maggio 2024 - Paese che vai, scuola che trovi. Quando si tratta di scegliere un percorso educativo all'estero, può capitare di imbattersi in discipline insolite e affascinanti, spesso assenti nei programmi delle scuole italiane. Optare per una materia nuova rappresenta un'opportunità straordinaria per aprirsi a nuove esperienze e scoprire potenziali passioni inaspettate o interessi. In occasione della Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, che si celebra oggi, WEP, organizzazione del settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo, ha creato un vademecum per scoprire le 10 materie scolastiche più insolite e formative nel mondo per celebrare l’apertura mentale e la varietà di saperi che caratterizzano l'istruzione e le opportunità di formazione durante i soggiorni studio all’estero. Si scopre così che ci sono scuole in cui si insegna anche a cucinare un uovo al tegamino, altre che si concentrano sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, altre che includono la danza e altre ancora che insegnano escursionismo, arrampicata, kayak e persino navigazione.

Economia domestica in Giappone. Gli alunni apprendono le conoscenze e le tecniche fondamentali che riguardano cibo, vestiario, rifugio in casi di emergenza, cura dei bambini, assistenza alle persone anziane. Anche i ragazzi come le ragazze devono seguire le lezioni di economia domestica dalla quinta classe fino alla fine delle scuole superiori. Dalla preparazione semplice di uova al tegamino al saper attaccare un bottone nella scuola elementare, gli studenti procedono gradualmente a lavori più complicati nelle scuole superiori, come ad esempio confezionare una gonna o una camicia e cucinare per tutti. Outdoor education in Nuova Zelanda. Questa materia prevista nei programmi di studio delle scuole superiori della Nuova Zelanda è solitamente molto apprezzata dagli studenti stranieri poiché consente di svolgere attività diverse in luoghi suggestivi e affascinanti. Include infatti l'apprendimento pratico delle competenze legate alle attività all'aria aperta, come escursionismo, arrampicata, kayak e navigazione. Si studiano anche temi legati alla sicurezza e alla gestione del rischio in ambienti naturali, nonché la conservazione dell'ambiente e il rispetto per la natura. L'Outdoor Education promuove la collaborazione, il lavoro di squadra e lo sviluppo personale attraverso esperienze immersive in natura, contribuendo alla formazione di individui consapevoli e rispettosi dell'ambiente. Occupational Health and Safety in Canada. I corsi delle scuole superiori canadesi di “Occupational Health and Safety”permettono di scoprire ed approfondire i temi legati alla prevenzione degli incidenti sul lavoro e alla sicurezza dei lavoratori. Questi includono normative e leggi in merito alla sicurezza sul lavoro, valutazione del rischio, protezione personale, procedure di emergenza, ergonomia, sostanze pericolose e cultura della sicurezza. Gli studenti che seguono questa materia possono comprendere al meglio l'importanza dei dispositivi di sicurezza e delle procedure di emergenza all’insegna di una cultura del lavoro sicura in vista del proprio futuro professionale. Dance Studio in Canada. Le scuole superiori canadesi offrono anche corsi di danza che esplorano una vasta gamma di argomenti teorici e pratici. Gli studenti si possono focalizzare su diverse tecniche di danza come balletto, contemporaneo e jazz, oltre a studiare la composizione coreografica e la storia della danza. Young Social Innovators in Irlanda. Questo programma incentiva gli studenti delle scuole superiori a sviluppare soluzioni innovative per sfide sociali e ambientali. Gli argomenti comuni affrontati dagli studenti irlandesi includono ambiente e sostenibilità, salute e benessere, inclusione e diversità, educazione e sviluppo giovanile, povertà e disuguaglianza sociale e giustizia sociale e diritti umani. Gli studenti esplorano problemi come il cambiamento climatico, la salute mentale, l'equità di genere e la povertà, sviluppando progetti per promuovere la sostenibilità, migliorare l'accesso all'istruzione e combattere le disuguaglianze. “Klassens tid” in Danimarca. È una pratica danese comune nelle scuole, in cui gli studenti e gli insegnanti dedicano del tempo in classe per discutere di tematiche riguardanti il benessere sociale e psicologico. Gli argomenti trattati includono salute mentale, bullismo, relazioni interpersonali, lavoro di gruppo, valori, comunicazione, crescita personale e auto-riflessione. Questo permette agli studenti di esplorare e riflettere su una vasta gamma di questioni importanti per la propria vita scolastica e sociale, contribuendo così a creare un ambiente di apprendimento positivo e inclusivo. Forensic psychology negli Usa. Gli studenti delle scuole superiori negli Stati Uniti che studiano la psicologia forense esplorano una serie di argomenti che uniscono principi psicologici con il sistema legale. Questi includono: introduzione alla psicologia forense, sistemi giudiziari, valutazione psicologica forense, profiling criminale, psicopatologia criminale, testimonianza esperta, vittimologia e teorie del comportamento criminale. Un ottimo inizio per chi pensa già ad un futuro da avvocato o nel settore giuridico. Life orientation in Sud Africa. L'orientamento alla vita è una materia obbligatoria nel curriculum delle scuole superiori sudafricane. Gli studenti esplorano anche tematiche sociali come il multiculturalismo, i diritti umani e la diversità culturale, promuovendo la comprensione interculturale e il rispetto reciproco. Life Orientation incoraggia lo sviluppo di competenze vitali per affrontare le sfide della vita quotidiana, preparando gli studenti a diventare cittadini consapevoli, etici e responsabili all'interno della società sudafricana e globale. Life project in Messico. Il "proyecto de vida" è un pilastro dell'educazione nelle scuole superiori in Messico e in altre parti dell'America Latina, mirato a guidare gli studenti nella pianificazione del proprio futuro personale e professionale. Gli studenti affrontano argomenti come auto-conoscenza, obiettivi personali, istruzione e formazione, pianificazione finanziaria, carriere e occupazioni, bilanciamento lavoro-vita, crescita personale e responsabilità sociale. Attraverso attività di auto-riflessione, gli studenti esplorano interessi, valori e abilità, stabiliscono obiettivi a breve e lungo termine e valutano opzioni di istruzione e carriera. Imparano inoltre concetti base di pianificazione finanziaria e sviluppano competenze di gestione dello stress e comunicazione efficace per contribuire positivamente alla comunità. Music Performance in Gran Bretagna. Il corso di "music performance" nelle scuole superiori inglesi mira a sviluppare le competenze musicali degli studenti per una futura carriera nella musica o per godere appieno della propria passione. Gli studenti si concentrano sullo sviluppo delle capacità strumentali o vocali, sull'interpretazione musicale espressiva e sull'esplorazione di vari stili musicali. Praticano sia individualmente che in gruppo, partecipano a performance live e sperimentano improvvisazione e composizione per sviluppare creatività ed espressione personale.

"Attraverso la scoperta di nuove materie scolastiche e l'esposizione a sistemi educativi diversi - spiega Diana Frattini, Head of Marketing di WEP Italia - gli studenti hanno l'opportunità di immergersi in culture nuove, imparando a rispettare idee e prospettive differenti dalle proprie. Questa esperienza di vita vera a cui si partecipa attivamente - al contrario della realtà osservata e mediata dallo schermo dello smartphone - favorisce la crescita personale e la flessibilità, rendendo gli studenti più inclini ad affrontare sfide e ad acquisire numerose soft skills, che sono di grande importanza anche per il loro futuro professionale e umano".