20 maggio 2023, i jeans compiono 150 anni. Made in Usa, ma nati a Genova

Firenze, 20 maggio 2023 - I jeans compiono oggi 150 anni. Nonostante dal nome possano sembrare una creazione d'oltreoceano, i jeans nascono invece a Genova nel XVI secolo e solo a fine Ottocento raggiungono San Francisco, dove nel 1873 viene avviata la prima produzione, esattamente il 20 maggio. Pensati originariamente come capo da lavoro, i blue jeans negli anni hanno conquistato il pubblico e grazie agli stilisti oggi sono sdoganati per le occasioni più disparate, dalle situazioni più casual e sportive sino a quelle più eleganti e sofisticate. Tanti i modelli che si accumulano nei guardaroba di anno in anno, secondo le mode del momento: dal jeans a vita alta a quello a vita bassa, da quelli a zampa d'elefante ai jeans strappati. La moda in questi 150 anni ha visto la nascita di tanti diversi modelli, e qualcuno ha fatto la storia. Dalle toppe agli strappi, fino all'orlo taglio vivo, molti amano personalizzare da sé il proprio paio di jeans, con metodi semplici come l'utilizzo di carta vetrata per l'effetto "vissuto" o anche forbici e limetta per creare l'orlo a taglio vivo. E non manca chi applica spillette e applicazioni, fiori e frasi celebri. E per chi con ago e filo non ha grande simpatia, ecco i patch termoadesivi: due minuti di ferro da stiro e un po' di fantasia sono sufficienti. Il segreto della longevità dei jeans sta proprio nel sapersi rinnovare ad ogni stagione, cambiando pesi, coloriture e modelli. Dei jeans si sono innamorati tutti, dalle star del cinema ai presidenti degli Stati Uniti, da Regan a Clinton fino a Obama.

Da Marilyn Monroe che negli anni '50 li indossava con una semplice camicia bianca, passando a Farrah Fawcett con jeans a zampa, sneakers e t-shirt rossa con le spalle scoperte, per mettere in risalto la sua chioma bionda, fino all'iconica Audrey Hepburn che in Colazione da Tiffany indossa con estrema spontaneità jeans e asciugamano tra i capelli. Come non menzionare Madonna che negli anni Ottanta, giovanissima e trasgressiva, anticipava la moda indossando jeans strappati, borchie e chiodo di pelle. E ancora Sarah Jessica Parker che in Sex and The City porta il jeans stretto sopra alla caviglia con camicia a quadri legata in vita. E tutte le top model più imitate, da Naomi Campbell a Kate Moss non possono fare a meno dei jeans anche in occasioni speciali. Secondo un’indagine, gli italiani possiedono in media 6 paia di jeans. Ma l’industria tessile ha il suo costo: se una maglietta per essere prodotta richiede mediamente 2.700 litri d'acqua, per un paio di jeans si sfiorano i 10 mila litri. Nasce oggi Honoré de Balzac nato il 20 maggio del 1799 a Tours, Francia. Creatore del romanzo realista, influenzò tutta la narrativa del secondo Ottocento. Tra il 1829 e il 1847 scrisse un centinaio di racconti e romanzi che avrebbe ordinato sotto il titolo di ‘Commedia umana’. Ha scritto: “Vi sono persone messe al mondo solo per far folla”.