1 febbraio 1972, la rivoluzione tascabile della calcolatrice scientifica

Firenze, 31 gennaio 2024 - Compie oggi 52 anni la prima calcolatrice scientifica portatile al mondo, la Hewlett Packard HP 35, così chiamata perchè dotata di 35 tasti. Fu una vera rivoluzione tascabile. Venne lanciata il 1 febbraio del 1972 e, di fatto, segnò la fine dei vecchi, grandi e costosi calcolatori meccanici manuali. Ma anche la fine del regolo calcolatore tra gli studenti di scienze e ingegneria. Il calcolatore HP-35 rappresentò il primo computer palmare al mondo, ed è stata il frutto della visione del manager Bill Hewlett che, nonostante uno studio di marketing avvertisse esisteva solo un piccolo mercato per questo dispositivo, andò avanti nel progetto, portandola a compimento. I fatti gli diedero ragione, e il successo non tardò ad arrivare. Nei primi tre anni dalla sua introduzione, le vendite della calcolatrice scientifica superarono le 300.000 unità. L'HP-35 è stata sviluppata nell’arco due anni con l’ausilio di venti ingegneri, con un costo di circa un milione di dollari. Dotata di un display a Led rossi, che limitavano la durata delle batterie a 3 ore, permetteva di calcolare fino a 10 cifre decimali e anche di eseguire tutte le funzioni trigonometriche e logaritmiche solo con la digitazione. Il suo funzionamento si basava sulla Notazione Polacca Inversa (Rpn), un sistema di inserimento dei dati basato su registri di memoria e più veloce del Sistema Algebrico, cioè il sistema classico che usano tutte le calcolatrici. Questo che, per l’epoca, fu un calcolatore davvero rivoluzionario, venne nominato non a caso da Forbes come uno dei venti prodotti di tutti i tempi che hanno cambiato il mondo. Non solo: è stato anche il primo ad essere utilizzato a bordo di veicoli spaziali per calcolare l'angolo esatto di rientro nell'atmosfera terrestre. Ed ha anche raggiunto la cima del Monte Everest per l'uso in calcoli di altitudine e di navigazione. Infine nel 2009, HP ha rilasciato una app di emulazione dell'HP-35 per iPhone e iPad. Nasce oggi Gabriel Batistuta spegne oggi 55 candeline. È nato il 1 febbraio del 1969 a Reconquista, in Argentina. L'ex calciatore argentino, soprannominato Batigol, è considerato uno dei più forti attaccanti di tutti i tempi. In Italia ha giocato con la Fiorentina (dalla stagione 1991-92 al 1999-2000); poi con la Roma (dal 2000-01 al 2002-03); infine con l'Inter (2002-03).