Use Rosa, esame Cus Cagliari: "Vietati cali"

A distanza di tre giorni è già tempo di tornare in campo per l’Use Rosa Scotti. Stasera alle 20 infatti le ragazze di coach Alessio Cioni riceveranno al Pala Sammontana il Cus Cagliari nel recupero della 5ª giornata di ritorno, rimandata a causa del concomitante impegno con le proprie Nazionali delle biancorosse Stoichkova e Cvijanovic. Manetti e compagne arrivano a questa sfida dopo la netta vittoria nello scontro al vertice casalingo di domenica scorsa contro l’Alma Patti in cui l’Use ha mostrato una qualità di gioco veramente importante.

"Abbiamo giocato la miglior partita della stagione perché, se è vero che all’andata facemmo una grande prova dal punto di vista offensivo, stavolta siamo state complete concedendo pochissimo a livello difensivo e rimanendo dentro il piano partita che avevamo preparato in settimana per tutti e 40 i minuti di gioco – ammette coach Cioni – Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo le ragazze hanno avuto un approccio troppo morbido al terzo quarto, ma per il resto devo solo fare i complimenti alle mie ragazze perché non era facile, anche da un punto di vista psicologico, dopo che eravamo tornati un po’ delusi dalla coppa dove non avevamo espresso la nostra miglior pallacanestro". Sulla carta quella odierna contro le sarde è un’occasione da sfruttare per allungare ancora in vetta alla classifica e, proprio perché fiuta la grande occasione, il tecnico biancorosso richiama tutti alla massima concentrazione.

"Servirà proprio questa – mette in guardia Cioni – dopo una vittoria come quella di domenica c’è infatti il rischio che ci sia un rilassamento inconscio a livello mentale e quindi dovremo tenere alta l’attenzione e preparare la partita al meglio. Oltretutto Cus Cagliari sta facendo un buon girone di ritorno come dimostrano i risultati, grazie soprattutto all’apporto di Erika Striulli. La play che nel girone di andata non ha mai giocato per infortunio e che ora ha ridato slancio alla sua squadra. Anche domenica contro Firenze è arrivata una sconfitta solo all’ultimo secondo e anche questo deve farci capire che non possiamo permetterci cali di concentrazione. Per noi è una partita molto importante".