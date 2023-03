Use, contro Jesi un test duro "Ma contiamo sul pubblico"

Oltre un mese dopo l’ultima volta, vittoria il 4 febbraio scorso contro il quotato Bakery Piacenza, l’Use Computer Gross torna al Pala Sammontana per ospitare un altro team di grande valore come Jesi. L’appuntamento è per stasera alle 21 con l’obiettivo di dimostrare che quella vittoria e i progressi fatti nelle partite successive non sono frutto del caso. "Jesi sta facendo un campionato di alta classifica – spiega coach Luca Valentino – ed è in piena lotta per entrare nei primi quattro posti. Stiamo parlando di una squadra che è stata capace di battere Fabriano e che è reduce da una vittoria in volata contro Cesena, dove ha mostrato esperienza e qualità. Può contare su un gruppo che, a livello offensivo, ha molte soluzioni e tante di queste passano attraverso i palloni giocati da Merletto e Marulli che, con Ferraro, chiudono un terzetto molto produttivo e pericoloso soprattutto dalla lunga distanza. Rispetto all’andata ha inserito due giocatori veramente importanti nell’economia di squadra come Calabrese che apporta energia e fisicità soprattutto nella parte difensiva e Varaschin che ha firmato sul finire del mercato della serie A2, giusto per far capire che si tratta di rinforzi di grande peso". "All’andata – prosegue – non ci fu gara fin dall’inizio, ma ora abbiamo cambiato faccia e siamo decisi a mettere in difficoltà un’altra corazzata del campionato. Oltre che sui progressi fatti in questo periodo, contiamo anche sull’entusiasmo di ritornare a giocare alla Lazzeri davanti al nostro pubblico dopo ben 42 giorni di lontananza".