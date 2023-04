Uova azzurre al San Giuseppe

EMPOLI

Il cuore grande dell’Empoli anche a Pasqua. Anche quest’anno sono state donate le uova all’ospedale San Giuseppe di Empoli, consegnate grazie alla generosità degli azzurri. I doni di cioccolato sono stati portati ai piccoli pazienti della Pediatria e ai degenti della cardiologia, medicina interna, del pronto soccorso e del Day service. Al momento della consegna erano presenti alcuni calciatori, Capace, Marin e Perisan, in rappresentanza della squadra di calcio insieme alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero ed il personale sanitario dei reparti. La direzione sanitaria a nome di tutto il presidio ospedaliero ha ringrazia l’Empoli per il gesto solidale. E non è finita qui, perché la Onlus azzurra Empoli for Charity, l’associazione che si occupa di portare avanti questo genere di iniziative, ha colorato di azzurro la anche Pasqua della Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, donando agli ospiti della residenza a tutti gli operatori sanitari e le uova di Pasqua griffate Empoli FC. Un bel regalo che gli anziani hanno gradito, ringraziando la società per il pensiero. Iniziative di questo genere si ripetono ogni anno, ma testimoniano sempre di più l’impegno del club nel sostenere le varie realtà che operano per i più bisognosi sul territorio.