Una lista di nomi per il dopo Accardi

di Tommaso Carmignani

La sensazione, piuttosto sgradevole, è quella di chi sta in attesa degli eventi senza poter fare nulla per cambiarli. L’Empoli, da questo punto di vista, non avrebbe dubbi, ma la possibilità che Pietro Accardi vada via resta concreta. Ed è proprio questo a mettere la società del presidente Corsi nella condizione di dover aspettare. Il ds azzurro, ormai non è un mistero, piace al Napoli, che nonostante i tentativi di De Laurentiis si appresta a salutare Cristiano Giuntoli. La partenza dell’uomo che ha costruito la squadra campione d’Italia, se davvero si concretizzerà, dovrà essere adeguatamente rimpiazzata ed è per questo che quello di Accardi è entrato da tempo nella lista dei nomi sull’agenda del patron partenopeo. Sarebbe stato addirittura lo stesso Giuntoli a consigliarlo, spingendo sulla bontà di questa operazione. Non serve star qui a sottolineare che un’eventuale chiamata del Napoli spalancherebbe le porte all’addio.

Corsi, che da par suo spera di avere gli argomenti per convincerlo a restare, sa benissimo che una proposta del club che ha appena vinto lo scudetto non sarebbe rifiutabile. E così si guarda intorno alla ricerca di idee. Il nome di Marcello Carli, balenato nei giorni scorsi come possibile ritorno, è fuori dalla lista: l’ex ds azzurro andrà a Benevento, dove proverà a ricostruire un progetto vincente. Una sfida allettante che il dirigente ha deciso di accettare, togliendosi quindi da un’eventuale disponibilità. C’è poi il nome di Roberto Goretti, che a prima vista sembra fare davvero al caso dell’Empoli: giovane, preparato e soprattutto bravo nello scovare talenti. E’ il candidato ideale? Forse sì, ma ha appena conquistato una promozione in B con la Reggiana e in base alle ultime dichiarazioni non sembra poi così intenzionato a lasciare la piazza. Nel caso in cui partisse l’assalto, andrà trovata la chiave giusta per convincerlo. E poi c’è Giovanni Manna, ds della Juve Under 23: è l’uomo che si occupa di rimpinguare il serbatoio bianconero, realtà dalla quale sono usciti profili come Iling Junior, Matias Soulé o Fabio Miretti. E’ giovanissimo – ha 34 anni – e sarebbe una scommessa in piena regola, ma l’Empoli non ha mai avuto paura nell’affidare compiti importanti a profili emergenti, a patto che ne valesse la pena.

Lo stesso Accardi è stato promosso a ds quando ancora tutti si interrogavano sulle sue capacità di rimpiazzare Marcello Carli. L’ultimo nome è quello di Ciro Polito, attuale diesse del Bari. Ipotesi plausibile perché sarebbe lo stesso De Laurentiis, proprietario del club pugliese, a spedirlo in azzurro come ‘contropartita’ per Accardi, ma in realtà si legge da più parti che sia proprio il Napoli a volerlo al posto dell’attuale ds azzurro. Una soluzione, questa, che farebbe contento matto il presidente Corsi, perché tra tutti questi nomi la certezza è una sola: se dipendesse dall’Empoli, Accardi non andrebbe proprio da nessuna parte.