Un talent scout col pallino dei giovani

Bravo, preparato e soprattutto profondo conoscitore dei giovani. Roberto Goretti è uno dei profili che l’Empoli starebbe osservando per un eventuale dopo Accardi. Nel 2012 inizia come responsabile del vivaio a Perugia e poi, nel 2013, viene nominato direttore sportivo del club e nel 2015 responsabile dell’area tecnica. Carica che ricopre con grande diligenza e che gli permette di sviluppare una vera dote da talent scout. Conti, Mancini, Politano solo per citare alcuni dei giocatori scoperti e lanciati dal ds. Dop l’esperienza a Perugia va a Cosenza, ma è con la Reggiana che si è tolto una bella soddisfazione, ritrovando la promozione in Serie B al termine di questa stagione.