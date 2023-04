Un gol a testa per Fucecchio e Cuoiopelli Il risultato del derby mette tutti d’accordo

Cuoiopelli

1

Fucecchio

1

CUOIOPELLI: Rossi, Berti (80’ Friuli), Guerrucci, Lucaccini, Mariani (85’ Pasquini), Cinelli, Cavallini (68’ Benericetti), Borselli, Andolfi, Tapparello (68’ Viligiardi), Bracci (90’ Mecca). All. Marselli

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini (50’ Giometti), La Rosa, Lecceti, Nannetti (70’ Banti), Del Colle (62’ Falaschi), Cenci, Zefi, Ceceri (73’ Masoni), Demi, Agostini (72’ Falconi). All. Dell’Agnello

Arbitro: Mauro di Pistoia

Reti: 25’ Cavallini; 63’ Zefi

SANTA CROCE SULL’ARNO – Finisce in parità il derby tra Cuoiopelli e Fucecchio con i conciari che erano già qualificati ai play-off e i bianconeri matematicamente salvi dallo scorso week-end. Le due squadre si sono quindi affrontate a buon ritmo senza particolari pressioni e lo spettacolo ne ha beneficiato. Nel primo tempo il Fucecchio è più volte pericoloso, ma senza riuscire a concretizzare. Così, dopo un paio di tentativi di bomber Tapparello non andati a buon fine, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Cavallini. Nella ripresa i ragazzi di Dell’Agnello spingono alla ricerca del pari e lo trovano al 63’ con Zefi. In precedenza il portiere fucecchiese Del Bino aveva fallito un calcio di rigore.