Troppe assenze, salta l’amichevole

Niente amichevole col Modena. Il test con i canari emiliani, fissato per domani alle 14.30 al centro sportivo di Petroio approfittando della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, non si disputerà per le troppe assenze nelle fila azzurre.

Oltre ai convocati con le rispettive selezioni (Baldanzi, Guarino, Shpendi, Bereszynski, Walukiewicz, Berisha, Ebuhei, Cacace e Marin), infatti, non sono disponibili Fazzini, a casa con la febbre, Pezzella (in fase di riabilitazione dopo l’operazione per la frattura del malleolo), Ismajli (a parte dopo il problema muscolare accusato nell’ultimo match contro l’Udinese) e altri 3 tra febbricitanti e lavoro differenziato. Annullata l’amichevole, quindi, dopo l’allenamento di questa mattina gli azzurri torneranno ancora in campo domani mattina sempre al centro sportivo di Petroio per un’altra seduta di allenamento (sia il centrale che il sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena non sono infatti disponibili per la semina dei manti erbosi). La nota positiva è il rientro in gruppo di Maldini che potrebbe tornare disponibile per il derby di Firenze alla ripresa del campionato.