Trionfo per Pellegrini

Il weekend golfistico nei circoli empolesi si è aperto a Castelfalfi con una tappa del circuito Andar per Golf promosso da GolfIndoor. Il bergamasco Lorenzo Corno ha vinto con 93 colpi, il suo compagno di circolo, Finlay Marshall, si è imposto nella categoria netta con 38 punti davanti a Giuseppe Borella ed Enzo Mazzoleni appaiati a quota 33. Domenica a Montelupo era in programma una tappa del Mc Tour. Alberto Pellegrini ha primeggiato fra i quasi 50 partecipanti con 74 colpi, 6 oltre il par. Luciano Matteucci (36) ha superato di misura Andrea Paganelli in prima categoria, in seconda Luca Vannini (39) ha avuto la meglio su Anna Farina (38) mentre in terza Simone Palazzini (43) ha vinto il testa a testa con Alessandro Puccinelli, a pari punti. Al Bellosguardo Vinci per il Nencini Sport ha vinto Michele Trifoglio (77 colpi). Leonardo Dianda (39), Marco Scarabottolo (42) e Franco Paciolla (44) si sono imposti nelle 3 categorie nette.