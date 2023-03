Simone Vanni trionfa anche a Ferrara. Contro Mohamed Nasri finisce ai punti

Il nome di Simone Vanni inizia a farsi notare anche fuori regione. Dopo i primi due successi in altrettante riunioni a Lastra a Signa, infatti, il pugile di Capraia Fiorentina e titolare della Leonica Boxing Club di San Pierino è andato a vincere il suo terzo incontro da professionista a Ferrara nel 22° Memorial Carlo Duran, importante manifestazione del panorama pugilistico italiano. Scelto dal manager Massimiliano Duran come avversario del suo pupillo Mohamed Nasri (categoria Superleggeri) della Pugilistica Padana, Vanni si è imposto ai punti al termine di sei riprese combattute e sostanzialmente equilibrate. Il porta colori della Leonica, però, si è dimostrato più fresco nelle ultime due riprese, quando è riuscito a piazzare un paio di combinazioni gancio e montante destri, che hanno lasciato il segno.

Una vittoria arrivata davanti ad una trentina di supporter empolesi, che non hanno fatto mancare il proprio appoggio al pugile capraino neanche fuori i confini regionali. "È stato bello vedere al Pala Palestre di Ferrara tanti amici – esordisce l’allenatore Vasco Nencioni, all’angolo insieme al fratello Riccardo Vanni – e Simone ha ripagato tutti coloro che sono venuti a vederlo con una bellissima vittoria". Neanche il tempo di gioire per la terza vittoria consecutiva da Pro, che sabato 15 aprile Vanni salirà nuovamente sul ring per sfidare Joel Santos, nell’evento "Wasb XIV" organizzato dalla Boxe Padariso a Lastra a Signa.

Si.Ci.