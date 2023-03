Seck e Renzi stendono il Milan

empoli

2

milan

1

EMPOLI: Stubljar, Boli, Indragoli, Guarino, Angori, Degli Innocenti (76′ Ignacchiti), Seck (76′ Marianucci), Kaczmarski (63′ Zenelaj), Renzi, Magazzù (63′ Barsi), Alessio (63′ Nabian). All. Buscè.

MILAN: Nava, Coubis (36′ Nsiala), Bozzolan (80′ Longhi), Simic (57′ Bartasaghi), El Hilali, Traore (46′ Alesi), Stalmach, Zeroli (57′ Sia), Eletu, Bakoune, Cuenca. All. Abate.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Reti: 47’ Seck; 52’ Renzi; 66’ Sia.

EMPOLI – Un micidiale uno-due in avvio di ripresa ha indirizzato la sfida in favore degli azzurrini, i quali pur soffrendo un po’ troppo nel finale, hanno poi portato a casa un prezioso risultato. Con questi 3 punti, infatti, i ragazzi di mister Buscè si tengono a debita distanza dalla zona retrocessione e si portano a sole 3 lunghezze dai play-off. Traguardo che solo qualche mese fa sembrava pura utopia. Tuttavia il match non era iniziato sotto i migliori auspici per Renzi, oggi con la fascia di capitano al braccio, e compagni.

Nella prima frazione l’Empoli è infatti troppo impreciso in fase di impostazione e rischia per ben tre volte di andare sotto: clamorosa l’occasione fallita da Traore al 39’, che dopo una corta respinta di Stubljar calcia clamorosamente fuori a porta praticamente sguarnita. Decisamente più determinato, invece, l’Empoli che torna in campo dopo l’intervallo tanto che bastano appena 2 minuti a Seck per sbloccare il risultato: traversone di Bolì dalla destra, appoggio al limite dell’area di Alessio e rasoterra all’angolino del numero 13. Passano 5 minuti e l’Empoli raddoppia con una precisa conclusione di Renzi, pescato in area dall’ottimo Magazzù.

L’Empoli poi lascia totalmente l’iniziativa al Milan, che al 66’ riesce ad accorciare le distanze con Sia, abile a deviare in rete all’altezza del primo palo un assist dalla destra di Alesi. Gli azzurrini continuano a difendersi con ordine, senza però riuscire mai a ripartire con pericolosità, e all’86’ rischiano grosso, ma per loro fortuna Longhi è in fuorigioco quando ribadisce in rete un tiro dalla distanza non trattenuto da Stubljar.

Simone Cioni