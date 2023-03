Satriano si è sbloccato e ora vuole insistere

di Tommaso Carmignani

Quando si parla di attaccanti, è inutile girarci troppo intorno. Va bene l’impegno, vanno bene le buone prestazioni e gli assist, ma quello che conta è sempre il gol. A Martin Satriano questa gioia mancava da mesi, da quando cioè segnò la rete che consentì agli azzurri di sbloccare la partita di Salerno. In pratica una vita fa. La punta, che a Monza è tornata ad assaporare la gioia di una rete che si gonfia, ora non ha più nessuna intenzione di fermarsi, specialmente davanti ad una condizione psicofisica che pare in crescita. Chi lo ha visto in allenamento giura che così bene non è mai stato: dispiaciuto per la sconfitta rimediata in casa dei brianzoli, ma finalmente consapevole della sua forza e delle sue capacità. Segna gol a raffica davanti ai compagni e non vede l’ora di arrivare a sabato, perché tra le poche certezze della sfida contro l’Udinese lui è sicuramente una di queste. Satriano agirà ancora una volta in tandem con Caputo e l’obiettivo è confermare quanto visto a Monza, dove la sua prestazione è stata sicuramente superiore anche a quella del compagno di reparto.

Del resto la fiducia di Zanetti nei suoi confronti non è mai mancata, anche se nell’ultimo periodo aveva perso il posto a beneficio di Cambiaghi. L’ottimo momento di forma dell’ex Atalanta aveva infatti coinciso con un periodo di leggero appannamento da parte dello stesso Satriano. Il cui apporto in termini di impegno e di lavoro per la squadra non è mai mancato, ma una punta si sa, è progettata per far gol. E il gol all’uruguayano mancava come il pane, perché troppo spesso non era riuscito a concretizzare partite giocate anche ad ottimi livelli. "Segnare– aveva detto il giocatore al termine della sfida contro il Monza – mi dà fiducia, quella che mi hanno sempre dato i miei compagni e anche il mister. Adesso spero che ne vengano altri. A chi dedico la rete? A mia moglie e al bambino che stiamo aspettando. Con quali certezze verso la sfida con l’Udinese? Con tanta voglia di fare punti, stiamo lavorando bene e penso che la vittoria arriverà". Parole chiare che fanno capire la sua voglia di giocare sabato ed essere di nuovo grande protagonista.

Zanetti, a questo punto, non può non tenerne conto. In teoria il giocatore potrebbe essere in ballottaggio con Piccoli per il ruolo accanto a Caputo, ma dopo quanto fatto vedere a Monza non dovrebbero esserci dubbi sulla sua riconferma. Ovviamente tra i motivi che lo avevano portato a segnare meno c’era anche una certa propensione al sacrificio che il tecnico gli ha sempre chiesto, sebbene sia stato lui, spesso, a fallire all’appuntamento più importante nel momento in cui si è ritrovato tra i piedi il pallone giusto. Ma quando parla di fiducia ha ragione, perché da questo punto di vista la squadra non gliel’ha mai fatta mancare. E pure la società, che a gennaio ha cambiato molto nel reparto offensivo, non ha mai messo in dubbio il fatto che Satriano potesse essere uno dei protagonisti di questa seconda parte di stagione. L’Empoli, per salvarsi, ha bisogno di lui e dei suoi gol: adesso che si è finalmente sbloccato, la speranza è che ne arrivino altri. Magari già a cominciare dalla sfida di sabato al Castellani contro l’Udinese.