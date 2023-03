Quaglierini show: Casa Culturale alle finali

Una doppietta di Quaglierini ha permesso alla Casa Culturale di battere il Cerreto Guidi e raggiungere alle fasi finali le già qualificate Real Isola, Ferruzza e Fibbiana. Ancora aperta, invece, la corsa agli altri 4 posti disponibili. Nel girone A Le Cerbaie esce indenne dallo scontro diretto col Gavena (Riccio risponde a Paganelli) e fa un passo avanti insieme alla Computer Gross, contro cui giocherà all’ultima giornata. Nel B, invece, saranno probabilmente decisivi gli scontri diretti in programma negli ultimi due turni con Vitolini, Rosselli e Castelfiorentino a giocarsi gli ultimi due posti utili. Decise invece le 6 partecipanti ai play-out, le ultime 3 di ciascun girone, di cui resta da capire solo la composizione dei due raggruppamenti a seconda dei piazzamenti finali. In A2, oltre a Sovigliana e Strettoio Pub nel girone C anche il Balconevisi si è assicurato i play-off, mentre nel D è il Valdorme a staccare il pass con il 4 Mori a un punto dal traguardo. Al cardiopalma, infine, il raggruppamento E dove per le 3 posizioni che danno accesso alla post season promozione sono in lotta 5 squadre, raccolte in un solo punto.

Serie A1, girone A: Ferruzza-Certaldo 2-0; Castelnuovo-Fibbiana 0-1; Piaggione Villanova-Scalese 1-0; Gavena-Le Cerbaie 1-1; Boccaccio-Computer Gross 1-3. Riposava: Gs Allende. Classifica: Fibbiana e Ferruzza 31; Computer Gross 23; Le Cerbaie 22; Gavena 21; Castelnuovo 17; Scalese 16; Piaggione Villanova 15; Gs Allende e Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Gs Sciano-Vitolini 0-4; Stabbia-La Serra 2-3; Cerreto Guidi-Casa Culturale 0-2; Castelfiorentino-Bassa 4-1; Limitese-Rosselli 3-6. Riposava: Real Isola. Classifica: Casa Culturale 30; Real Isola 29; Rosselli e Vitolini 26; Castelfiorentino 25; Limitese 17; Bassa 15; La Serra 13; Cerreto Guidi e Stabbia 8; Gs Sciano 3.

Serie A2, girone C: Sovigliana-Balconevisi 1-4; Campagnola-Mastromarco 2-1; San Quirico-Strettoio Pub 1-1; Lisera-Ortimino 1-0; Ponte a Elsa-Young Boys 2-1. Riposava: Real Pavo Furiati. Classifica: Sovigliana e Strettoio Pub 28; Balconevisi 26; Mastromarco 19; Ponte a Elsa 18; San Quirico e Real Pavo Furiati 17; Lisera 15; Campagnola 11; Young Boys 3 e Ortimino 2.

Girone D: San Pancrazio-Massarella 1-0; Molinese-Vinci 1-2; Valdorme-Botteghe 2-0; Team Arcogas-4 Mori 2-1; Corniola-Casenuove Gambassi 1-2. Riposava: Marcignana. Classifica: Valdorme 28; 4 Mori 27; Corniola 24; Massarella 23; Vinci 22; Casenuove Gambassi 20; San Pancrazio 19; Molinese 13; Botteghe 11; Marcignana 7; Team Arcogas 6.

Girone E: Pitti Shoes-Brusciana 2-1; Unione Valdelsa-Casotti 0-0; San Casciano-Monterappoli 1-2; Borgano-Martignana 0-4; Spicchiese-Malmantile United 1-0. Riposava: Marcialla. Classifica: Marcialla e Unione Valdelsa 27; Casotti, Martignana e Monterappoli 26; Malmantile United 17; Pitti Shoes 14; Brusciana 12; Spicchiese 11; San Casciano e Borgano 7.

Simone Cioni