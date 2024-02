Pallavolo Serie C. Timenet, più continuità. Fucecchio, gara tosta

Tutto pronto per un altro fine settimana di volley dedicato al campionato di Serie C regionale. Partiamo dal settore femminile, dove oggi alle 18 la Timenet Empoli (nella foto) andrà a far visita alla palestra Enriquez al Firenze Ovest. Le giallonere empolesi sono attualmente quarte con 27 punti ad una sola lunghezza dalle seconde e a 4 dalla capolista Cip-Ghizzani Castelfiorentino, che in questa giornata osserverà il proprio turno di riposo. Tra queste quattro usciranno le due che disputeranno i play-off. E’ chiaro, quindi, che da qui alla fine del campionato ogni partita sarà decisiva. Il Firenze Ovest staziona invece a centro classifica con 15 punti. Un avversario quindi ampiamente alla portata delle ragazze di coach Dani, che hanno però banalmente già perso qualche punto per strada. Per questo da ora in poi non ci dovranno essere distrazioni per raggiungere l’obiettivo fissato ad inizio campionato. Arbitrerà Ardian Velli. Trasferta anche per l’Asp Montelupo, impegnato stasera alle 21 a Signa contro il Volley Club Le Signe, squadra che è attualmente seconda in graduatoria con 28 punti. Le montelupine, dopo un inizio incerto hanno conseguito molti buoni risultati che le hanno portate a 17 punti, in una posizione tranquilla di classifica. E proprio questa tranquillità potrebbe consentire loro di affrontare serenamente questa gara, sulla carta assai complicata. Arbitrerà Mattia Petrucci.

Chiudiamo con le due compagini di Fucecchio. Quella femminile sarà di scena oggi alle 18 a Calenzano contro il fanalino di coda Tema Project, che ha solo 2 punti. Una grossa chance di fare bottino pieno, quindi, per le bianconere, in modo da attestarsi in una posizione ancora più tranquilla in classifica. Arbitrerà Marta Fratoni. In campo maschile, invece, il Jolly ospiterà stasera alle 21 alla palestra di via da Vinci, la Torretta Volley Livorno. Le due compagini sono separate da 8 punti in favore dei labronici, secondi a quota 25. Solo con una chiara vittoria i fucecchiesi potrebbero riaprire il discorso play-off. Arbitreranno Lorenzo Fanti e Pierluigi Gagli.

Francesco De Cesaris