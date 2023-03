Novanta minuti combattuti Il derby finisce in bianco

certaldo

0

montespertoli

0

CERTALDO: D’Ambrosio, Piochi, Bardotti (53’ Vecchiarelli), Pampalone, De Pellegrin (50’ Innocenti), Razzanelli, Nuti (87’ Ezzyani), Zanaj, Baccini (75’ Taraj), Corsi (53’ Martini), Bandini. A disp. Calu, Gori, Fagni, Delle Fave. All. Ramerini.

MONTESPERTOLI: Pinochi, Fiaschi, Mina, Trapassi, Conti, Turini, Tavanti (78’ Cenni), Veraldi, Del Pela, Maltomini, Mosti. A disp. Cicali, Russo, Liberati, Raba, Sinteregan, Lebbiati, Ciardini, Marconcini. All. Sarti.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

CERTALDO – Finisce a reti bianche il derby tra i viola valdelsani e il Montespertoli, al termine di un match combattuto che ha visto comunque i padroni di casa prevalare dal punto di vista del gioco e delle occasioni. La prima arriva all’8’ quando Corsi scende sulla sinistra e mette al centro per Bandini, il quale però calcia alto dopo essersi liberato bene di un avversario. I ragazzi di mister Ramerini insistono e poco dopo creano un altro pericolo: discesa dalla parte opposta di Piochi e traversone per Bardotti, il quale appoggia per l’accorrente Baccini che batte di prima intenzione, ma Pinochi neutralizza con sicurezza. La prima frazione scivola via senza ulteriori sussulti e la ripresa riprende con il solito canovaccio. Bandini alza il proprio colpo di testa sul cross di Bardotti e due minuti dopo serve un delizioso assist a Baccini, che manca però di un soffio l’appuntamento con il gol. Il numero nove del Certaldo ci riprova anche al 52’ e al 64’, ma in entrambi i casi non riesce a centrare lo specchio.