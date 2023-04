Nicholas Tonioli si aggiudica il Gran Premio

Il ventiquattrenne ferrarese Nicholas Tonioli ha fatto il bis stagionale dopo il successo colto nelle Marche, aggiudicandosi la 45^ edizione del Gran Premio Città di Empoli, la classica che anche quest’anno ha avuto un grande successo con 180 corridori di ventinove squadre.

Sul traguardo di via Carraia, Nicholas Tonioli ha regolato di forza un plotoncino di quattordici corridori emerso nel combattuto finale ricco di capovolgimenti. Ai posti d’onore due atleti russi, ottimi anche su pista, Gonov e Igoshev.

Per i toscani, i migliori sono stati Regnanti, Dati e Demiri che sono terminati nella ’top ten’. La gara veloce nonostante il forte vento, si è decisa poco prima del centesimo chilometro, quando dal gruppo che aveva marciato sempre compatto, sono usciti l’atteso Zurlo, il vivace Garibbo, Igoshev e Dati. Era il preludio al netto frazionamento provocato dalla salita di Castra verso il Montalbano.

A quindici chilometri dal traguardo si formava sulla testa della corsa un drappello di quattrodici corridori che andava a giocarsi il successo.

Il via era stato dato dal Centro Coop di Empoli in via Raffaello Sanzio alla presenza del consigliere regionale Enrico Sostegni e di Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli. La gara ha ricordato Renzo Maltinti, lo storico fondatore e presidente della società empolese e bravi i figli Roberto, Cristina, con i loro collaboratori, per l’organizzazione.

ARRIVO: 1)Nicholas Tonioli (Cablotech Training) km 142, in 3h24’39", media km 41,632; 2)Lev Gonov (Baix Ebre); 3)Egor Igoshev (idem); 4)Matteo Zurlo (Trevigiani); 5)Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze); 6)Del Toro; 7)Cantoni; 8)Colnaghi; 9)Dati; 10)Demiri.

Antonio Mannori