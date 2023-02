Empoli-Napoli, tutti in fila per i biglietti

La coda per i biglietti (foto Tommaso Gasperini/Germogli)

Empoli, 17 febbraio 2023 – E' già alle stelle la febbre dei tifosi in vista della gara tra Empoli e Napoli in programma il prossimo 25 febbraio allo stadio Castellani. Già stamani, nel primo giorno di vendita libera, si sono formate lunghe code ai botteghini alla ricerca di un tagliando per assistere alla sfida tra gli azzurri e la capolista. La sensazione è che i posti potrebbero andare esauriti in poche ore, anche perché nei tre giorni di prelazione riservata agli abbonati sono già stati venduti 2000 tagliandi.



Vale la pena di ricordare che la Curva Sud, settore riservato agli ospiti, resterà chiusa per il divieto alla trasferta imposto ai sostenitori del Napoli dopo gli scontri con gli ultras della Roma avvenuti in A1 nelle scorse settimane. Un altro divieto, quello di vendita dei biglietti in tutti i settori dello Stadio Castellani è stato invece esteso anche ai residenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e tutta la regione Campania dopo che inizialmente aveva riguardato i residenti nella sola provincia di Napoli



Risultano già esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore. Considerando i 6mila abbonati e la Curva Sud chiusa (3mila posti circa), restano a disposizione meno di 5mila biglietti.