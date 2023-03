Montelupo beffato allo scadere

Seconda sconfitta di fila per gli amaranto, beffati proprio allo scadere al Castellani da un Affrico più inico. La gara sembrava essersi messa bene per il team di mister Lucchesi, capace di sbloccare il risultato con bomber Anedda, al 13° centro stagionale. Proprio l’altro miglior realizzatore del girone B, Papini, rispondeva al tramonto della prima frazione. Nella ripresa il match resta equilibrato con l’Affrico più manovriero e il Montelupo pronto a colpire di rimessa. Poi, al primo minuto di recupero ecco la zampata decisiva di Ghaderi per gli ospiti.