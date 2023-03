L’Use Rosa travolge Umbertide Ipotecata la prima posizione

umbertide

52

use rosa empoli

76

UMBERTIDE: D’Angelo 9, Boric 11, Stroscio 12, Paolocci 9, Cupellaro 8, Pompei n.e., Bartolini, Avonto, Gatti 3, Cassetta, Berrad n.e. All. Staccini.

USE ROSA SCOTTI: Peresson 9, Cvijanovic 11, Patanè 10, Stoichkova 16, Manetti 10, Sofia 7, Ruffini 3, Merisio 3, Antonini 7, Bambini. All. Cioni.

Arbitri: Bernassola di Roma e Quaranta di Pomezia.

Parziali: 16-18; 30-44; 46-62.

UMBERTIDE - Non si ferma la corsa di vertice dell’Use Rosa Scotti che sbanca anche Umbertide e mette una seria ipoteca sul primo posto, vista la concomitante sconfitta di Patti a Savona. Dopo un primo quarto equilibrato le biancorosse empolesi hanno impresso l’accellerata decisiva nel secondo tempino, per poi controllare abbastanza agevolmente dopo l’intervallo lungo il tentativo di ritorno delle padrone di casa.

Stoichkova dall’arco e Manetti rompono subito l’equilibrio, mentre Sofia firma il massimo vantaggio (8-15 a 3’27’’ dalla fine). Umbertide però ha una bella reazione e con un parziale di 8-0 mette per la prima volta la testa avanti (16-15), prima che una tripla di Stoichkova mandi tutti al primo riposo sul 16-18. I canestri di Merisio e Sofia riportano a +6 l’Use (16-22), mentre Manetti conclude un break di 0-7 che vale la doppia cifra di vantaggio (19-31 al 15’). Le padrone di casa provano ancora a rientrare (27-36), ma le ragazze di coach Cioni imprimono un’altra accelerata e vanno al riposo lungo con un margine di 14 punti (30-44 al 20’).

Al rientro dagli spogliatoi Umbertide mette in campo tutto quello che ha e rosicchia qualche punto, ma Peresson e compagne non vanno mai in difficoltà riuscendo a tenere sempre un vantaggio in doppia cifra, salvo allungare definitivamente nella seconda parte del terzo quarto, in cui raggiungono anche il +19 con Cvijanovic (43-62 al 28’). La frazione si chiude poi sul 46-62 che permette all’Use Rosa di affrontare l’ultimo tempino con la giusta serenità, tanto più che le padrone di casa mollano definitivamente. Solo 6 i punti concessi dall’Use, che alla fine chiude con un eloquente +24, 52-76.

Simone Cioni