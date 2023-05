Luperto e Caputo: due certezze per il prossimo anno

Sono stati due colonne dell’Empoli che si è appena salvato, lo saranno certamente anche della squadra che ci riproverà l’anno prossimo. La salvezza conquistata con tre giornate di anticipo dopo il pari ottenuto a Marassi ha consentito agli azzurri di gioire prima del tempo, ma ha avuto anche degli effetti concreti sulla rosa per il prossimo anno. Scatterà infatti il rinnovo automatico per due giocatori di fondamentale importanza nello scacchiere tattico di mister Zanetti: Sebastiano Luperto e Ciccio Caputo. Il primo era stato riscattato già dal Napoli lo scorso anno e l’accordo prevedeva l’acquisto a titolo definitivo alla fine di questo campionato. Caputo, invece, sarebbe rimasto solo e soltanto in caso di salvezza: la certezza della permanenza in serie A ha fatto quindi scattare il prolungamento del contratto per altri due anni, con la prospettiva di un matrimonio destinato a durare praticamente a vita. Caputo aveva salutato l’Empoli dopo la retrocessione con Andreazzoli e lo aveva fatto in lacrime dopo la sconfitta decisiva di San Siro. Oggi rimane da leader dopo aver fornito un contributo fondamentale alla causa. Insieme a Luperto formerà la spina dorsale dell’Empoli del futuro.