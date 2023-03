La Timenet va a segno in trasferta Gara di nervi contro il Pratovecchio

OMAC ACTIVE CNC

timenet empoli

"OMAC ACTIVE CNC" PRATOVECCHIO: Milli 9, Caleri 3, Dal Maso 11, Carrisi 5, Matrullo 7, Antonelli 2, Ceccherelli 1, Goretti, Carella 1, Ronconi (L). N.E. Maggi, Galastri, Bon. All. Latini.

EMPOLI PALLAVOLO "TIMENET": Lavorenti 2, Danti 7, Puccini 10, Donati 14, Giubbolini 16, Mancuso 7, Genova (L). N.E. Forconi, Bartalini, Giraldi. All. Dani.

Arbitri: Gardenghi e Santoro di Grosseto.

Parziali: 16-25; 22-25; 22-25.

PRATOVECCHIO - Vittoria della "Timenet" Empoli a Pratovecchio dove si è imposta in un’ora e un quarto sulle locali. Nelle prime battute il nervosismo in campo non manca ma le formazioni procedono appaiate finché la "Timenet" riesce a fare breccia tra le fila avversarie guadagnando il distacco e costringendo il tecnico casentinese Roberto Latini al primo break sull’8-11. Le giallonere insistono sull’attacco e aumentano il divario arrivando al secondo time out 11-17. La "Omac" non riesce a riorganizzarsi e complice qualche errore di troppo incassa la prima sconfitta per 16-25.

La "Timenet" cerca di seguire la scia del primo set, tuttavia le padrone di casa mostrano una pronta reazione passando in testa fino al 9-7 su cui è il coach giallonero Marco Dani a chiedere il time out. In campo è di nuovo braccio di ferro fino a metà set quando le empolesi riprendono il vantaggio 13-15. La "Omac" ci riprova e guadagna il 21-19 ma la "Timenet" non molla e con un muro-attacco vincenti si aggiudica il set 22-25. Il match si fa più combattuto nel parziale decisivo quando nessuna delle due squadre vuole cedere e le casentinesi provano a scattare tallonate dalle giallonere. Sul 18-18 Latini chiama il break ma subito dopo le ospiti ribaltano la situazione. Sul 21-20 la "Omac" ha la sua occasione ma le giallonere prima pareggiano 22-22 e poi chiudono 22-25.