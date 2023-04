La Jolly Fucecchio cerca la rivincita

La Jolly Volley Fucecchio questa sera, alle 21, ospiterà alla Palestra Comunale delle S.M. Montanelli Petrarca di via Leonardo da Vinci, la Maxitaliaservice-Jumboffice di Sesto Fiorentino per la partita di ritorno dello spareggio per la promozione in serie B. La partita di andata a Sesto Fiorentino, sabato scorso fu chiaramente vinta dai locali che sfoggiarono un campionario di colpi e schemi che permisero loro di imporsi con un eloquente 3-0. Ma i ragazzi bianconeri si difesero abbastanza bene in ogni set e questa sera cercheranno, con il favore del proprio pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio, di imporsi e trascinare gli avversari alla bella del sabato successivo. Inutile dire che la settimana è stata dedicata agli allenamenti intensivi e alla limatura degli schemi che hanno permesso il brillante campionato regolare. Pascale e Cambi hanno profuso tutte le loro energie per mettere la squadra in condizione di ben figurare. Arbitreranno Taddei e Scirè.